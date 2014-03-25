消费者信心足房价涨 美国经济成长前景明亮

* 3月消费者信心升至六年高位

* 房价在1月强劲上涨

* 新屋销售表现不佳，部分归因于天气不好

路透华盛顿3月25日 -美国3月消费者信心升至六年高位，1月房价强劲上涨，美国经济在因天气恶劣而表现疲弱之后，有望迎来更强劲的成长。

但周二公布的另一份报告给这种乐观前景蒙上一丝阴影。该报告显示，2月新屋销售降至五个月低点，部分源于严寒天气。

“经济开始显露摆脱天气因素影响的迹象。第二季经济成长将大幅提升，”Moody’s Analytics的资深分析师RyanSweet表示。

经济谘商会表示，3月消费者信心指数从2月的78.3升至82.3.这是2008年1月以来的最高水平，而且高于分析师预期的78.6。在2008年1月的时候，经济衰退刚刚开始确立。

消费者信心跳升对经济前景来说是个好兆头，即便消费者对就业市场形势仍不那么乐观。

信心报告公布后，美股和美元上扬。

反常的严冬和降雪对经济成长构成阻碍，影响到从聘雇到支出和制造业等经济活动。第一季经济成长料较前季大幅放缓，去年第四季GDP环比年率为成长2.4%。

另外，1月标普/CASE-SHILLER20个大都会地区房价指数经季节调整后较前月上涨0.8%，增幅与12月相当。房价较上年同期增长13.2%。

待售房屋供应不足推动下的房价上涨提升了家庭财富，并有助于支持消费者支出。

“不到两年前开始的房价全面复苏仍然进展顺利，”道明证券(TD Securities)驻纽约分析师GennadiyGoldberg称。

“虽然房价涨势今年稍晚可能放缓，但房价稳步上涨，有助于在今年进一步支撑住房市场回暖。”

如欲浏览美国房市概况图表，请点选：link.reuters.com/ter34t

如欲浏览美国新屋销售图表，请点选：link.reuters.com/qer34t

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**天气和供应紧缺影响销售**

不过，住房供应不足也令房市复苏承压。

商务部称，2月新屋销售较前月下跌3.3%，经季节调整后销售年率为44万户，为2013年9月来最低。

销量同比下滑1.1%，为2011年9月以来最大同比降幅。

2月新屋销售下降与二手房销售和建筑活动等其他数据相一致，给楼市勾勒出一幅悲观画面。

其中部分原因在于冬季天气寒冷，但供应紧张以及抵押贷款利率上升也产生影响。

尽管2月30年期固息抵押贷款利率已从去年9月时的高位4.49%降至约4.3%，但仍较上年同期高出整整一个百分点。

“支付能力恶化以及库存仍紧俏，导致更多美国人今年重新考虑购房计划，”西雅图Redfin的分析师EllenHaberle表示。

尽管市场上的新屋供应数量达到2010年12月以来最高，但库存仍然紧俏。以2月的销售速度计算，5.2个月就可以把库存消化掉，高于1月时的5.0个月，也是去年9月以来最高。通常认为6.0个月是比较合适的水准。

东北部地区销售锐减32.4%，为2012年10月以来最大降幅，表明严寒天气继续冲击房屋销售。

同样遭受严寒天气冲击的南部地区销售下降1.5%,。中西部地区销售激增36.7%，但西部地区减少15.9%。(完)

(编译 张涛/李爽/朱小军 审校 孙茉莉/侯向明/许娜)

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