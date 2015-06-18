综述：美国5月消费物价录得逾两年最大涨幅 低油价的影响消退

路透华盛顿6月18日 - 美国消费物价在5月录得逾两年来最大涨幅，因汽油价格上涨。这显示油价下跌对通胀的拖累正在消退。

周四公布的其它数据显示，美国经济在第一季表现疲弱之后，正在恢复活力。上周初请失业金人数下降至近15年低点，大西洋沿岸中部地区6月制造业活动扩张速度升至六个月高点。

物价稳定且经济增强，可能使美国联邦储备委员会(美联储/FED)更加接近在今年稍晚升息。然而，由于强势美元继续抑制基础通胀压力，将来升息速度可能缓慢。

“我们认为通胀将在夏季逐步上行，为九月升息打开大门。与此同时，基础通胀压力较低，意味着紧缩周期只会渐进展开，”渣打银行驻纽约的美国分析师Thomas Costerg表示。

劳工部公布，5月消费者物价指数(CPI)较前月上升0.4%，这是2013年2月以来的最大涨幅；4月CPI较前月上升0.1%。5月CPI较上年同期持平，而4月时下降0.2%。

虽然能源价格趋稳，但美元走强正加大基础通胀压力。

扣除食品和能源成本的核心CPI上涨0.1%，为五个月来最小增幅。4月为上升0.3%。

5月核心CPI较上年同期上升1.7%，增速逊于4月的增长1.8%。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)周三称经济正在温和扩张，并表达了对通胀将逐步迈向2%目标的信心。

美联储自2008年12月来一直维持近零利率。

美股上涨，美元指数略下滑。较长期美国公债价格下跌。

在第二份报告中，劳工部公布，6月13日止当周经季节调整后初请失业金人数降至26.7万人，减少1.2万人，为连续第15周低于30万人。30万人通常被视为一个门槛，低于该数字则表示就业市场强劲。

**健康的就业市场**

请领失业金数据覆盖政府6月非农就业调查的时间段。在5月和6月调查期之间，申请失业金的人数下降8,000人，暗示就业岗位在6月再次强劲增长。

“在6月非农就业岗位调查期内，劳动力市场看来状况很好。目前就业市场的这种坚韧度非常重要，因为这支持我们对于经济在2015年余下时间内反弹的预测，”苏格兰皇家银行的经济分析师Guy Berger说。

费城联邦储备银行的报告进一步强化了经济成长的前景，数据显示6月制造业指数跳升至15.2，为去年12月以来高点，5月为6.7。

数据高于零表明该地区制造业活动扩张。新订单和出货分项指数也都升至去年11月以来高位。

虽然制造业者称投入成本上涨，但他们同时也调高了其商品价格，这一趋势使人更加相信，通胀率在未来数月将逐步攀高。

经济正走坚的基调在另外一份报告中再次得到证明，美国经济谘商会周四称，美国5月领先指标上升0.7%，至123.1，预估为上升0.4%。4月也为增长0.7%。

“两份报告都再次表明美国经济增长动能可持续。”道明证券(TD Securities)经济学家Millan Mulraine说道。

5月汽油价格跳涨10.4%，为CPI增幅最大贡献者。这也是自2009年6月来最大增幅，4月下跌1.7%。

食品价格连续第二个持平，美国部分地区爆发禽流感导致蛋类供给短缺，从而推高了物价。

图表：美国初请失业金：link.reuters.com/dah52w

图表：美国通胀率：here (完)

(编译/审校 张涛/孙茉莉/郑茵/许娜/张荻)

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