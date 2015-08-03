综述：汽车需求疲弱拖慢美国消费者支出增长 制造业活动扩张放缓

路透华盛顿8月3日 - 美国6月消费者支出增速为四个月来最慢，因对汽车的需求放缓，表明美国经济增长动能在第二季末有所减弱。

但消费者支出增长放缓可能只是暂时现象，因部分车商周一报告称，7月美国汽车销售强于预期，使该行业有望录得十年来表现最佳的一年。

另一项数据显示，上月制造业活动仍然低迷，扩张步伐小幅放缓。消费者支出不振，和制造业活动成长乏力可能不会改变美国联邦储备委员会(FED/美联储)在年内升息的预期，尤其是在就业市场供应正不断收紧的背景下。

“今日的(数据)并没有让我们很担心，因为就业市场的进一步改善，应在不久的将来支撑消费者支出。美联储可能会更多地考虑就业市场传来的好消息。9月升息的可能性仍然较大，”Capital Economics的高级美国分析师Paul Dales表示。

美国商务部表示，6月个人支出增长0.2%，5月增幅为0.7%。

6月增幅与分析师的预期一致，且数据包括在上周公布的第二季国内生产总值(GDP)报告中，报告显示，消费者支出按年增长2.9%，总体经济增幅为2.3%。

尽管消费者支出数据暗示经济在进入第三季之前活力有所减弱，但成长放缓的程度可能随着楼市不断增强，就业市场供应收紧而减弱，因这两个因素都会提升家庭财富。

福特汽车(F.N)报告，7月汽车销售跳增5%，远超分析师预期的2%的增幅，因F系列皮卡销售强劲。

菲亚特克莱斯勒汽车(FCAU.N)(FCHA.MI)销售增6%，日产汽车(7201.T)报告消费大幅增长8%。

另外，供应管理协会(ISM)表示，制造业指数7月下滑至52.7，6月为53.5。

美国公债价格上扬，股市回落。美元兑一篮子货币基本持平。

**通胀温和**

美联储上周对经济的评估是“适度”扩张，对就业市场的看法更加乐观，并表示楼市已显示出“更多”改善的迹象。

联储对经济的评估保留了9月升息的可能性。

6月耐用品消费下降1.3%，其中汽车消费降幅最大，逆转了5月增长的势头。诸如公用事业等服务支出增长0.4%。

经通胀调整后，消费者支出基本持平，5月为增长0.4%。

6月个人所得连续第三个月增长，增幅为0.4%。收入增幅超过支出，导致储蓄率从5月的4.6%提升至4.8%。

通胀压力仍然不大。6月个人消费支出(PCE)物价指数较前月上升0.2%，5月增长0.3%。6月PCE同比增长0.3%。

扣除食品和能源的核心PCE物价指数6月小幅增长0.1%，为连续第三个月增长。同比增长1.3%。自1月以来每月的增幅都相同。

通胀仍低于美联储设定的2%目标。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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