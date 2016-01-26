综述：美国消费者信心和房价数据凸显经济仍具韧性

路透纽约1月26日 - 美国1月消费者信心未受股市大跌冲击，仍有所改善，而11月房价加速上涨，表明尽管最近几个月经济增长大幅放缓，但经济仍具有潜在韧性。

但也有迹象表明，制造业和出口导向行业的困局开始渗入服务业，周二的数据显示，1月服务业活动触及一年低位。

世界大型企业研究会称，1月消费者信心指数从12月的96.3升至98.1，因美国家庭没有理会本月以来股市的大幅下挫，而是关注强劲的就业市场。

“家庭对经济前景仍很乐观，考虑到消费者支出对整个国内经济活动的重要性，美国联邦储备委员会(FED/美联储)将视家庭信心的韧性为好消息，”道明证券美国副首席分析师Millan Mulraine称。

本月消费者仍对就业市场保持乐观，预计未来数月就业市场有更多岗位的家庭比例从12月的12.4%增加到13.2%，预计就业岗位减少的家庭比例小幅下降。

尽管预计收入增加的家庭比例从上月的16.3%增加到18.1%，但预计收入减少的家庭比例也微幅上升。

报告的其它细节显示，认为有“充足”就业岗位的消费者比例从12月的24.2%减少到22.8%，但认为工作岗位“难以得到”的家庭也减少，暗示就业市场持续吃紧。

失业率仅为5%的强劲就业市场促使美联储在去年12月进行了近10年来的首次升息，美联储将在结束为期两天的政策会议后于周三1900GMT发布利率决定。

尽管股市波动令美联储在3月再度升息的可能性降低，但分析师预计美联储会在6月再升息。

另外一份报告显示，美国11月标普/CASE-SHILLER 20个大都会地区房价较上年同期上升5.8%，10月为上升5.5%。

该报告显示，11月房价指数经季节性调整后较前月上升0.9%，达拉斯、丹佛、波特兰及俄勒冈房价达到纪录水准。

全国房价仍比2006年7月房市崩跌前创下的纪录水平低4.8%，但自2012年1月达到衰退后底部以来已经攀升29.2%。

“价格持续上涨将开始影响到承受能力，有必要鼓励卖家挂牌出售他们的房产，”IHS Global Insight美国分析师Kristin Reynolds称。

“人口统计的改善、收入增加、加上温和的房价上涨和库存扩大，与我们的房市持续平衡性改善的预期是一致的，”他称。

**局部疲软**

美国股市周二上扬，受助于油价的回升和3M Co(MMM.N)、宝硷(Procter & Gamble)(PG.N) 好于预期的季报。美元兑一篮子主要货币下滑，美国公债价格下跌。

因美元走强、能源行业削减支出、全球需求放缓打击制造业、矿业和出口导向行业，经济遭遇局部疲软。企业减少过度库存增加的努力也令经济活动承压。

这些行业对经济的拖累看似外溢到服务业。在今日发布的第三份报告中，金融数据公司Markit称，1月服务业PMI初值降至53.7，为2014年12月以来最低，12月终值为54.3。

尽管服务业企业本月仍报告国内经济状况改善，客户需求增长，但一些企业表示，整个能源行业的削减支出对他们的商业活动产生了负面影响。

调查还显示，一些企业抱怨，2016年初美元走强仍是影响企业业绩增长的障碍。

“几个月前，经济疲弱看似只限于特定行业，主要是能源业、制造业和出口行业，但服务业PMI指数最近的下滑是一个不利的发展，”摩根大通分析师Daniel Silver称。

今日的第四份报告显示，费城联储称，1月非制造业企业状况指数下跌3点，至21.4点，企业报告称新订单减少，订货和销售下滑。(完)