综述：美国消费者支出下降 但消费者信心攀升至七年高位

图为美国阿肯色州一名女子带孩子在便利店内购物。 REUTERS/Rick Wilking

路透华盛顿8月29日 - 美国7月消费者支出下降，为六个月来首次，但8月消费者信心攀升至七年高位，表明消费者减少支出可能只是暂时的。

周五公布的另一项数据显示，中西部制造业活动扩张速度大大加快，表明经济基本面较为强劲。

“就业市场强劲增长，消费者信心触及周期高位，这应在未来数月继续支撑消费者支出，扶助国内生产总值(GDP)在今年下半年保持不低于3%的增速，”道明证券驻纽约的美国分析师Gennadiy Goldberg表示。

美国商务部报告称，7月消费者支出回落0.1%，6月为增长0.4%。

分析师原本预计7月消费者支出增长0.2%。经通胀调整后，消费者支出下降0.2%，6月为增长0.2%。

汽车购买量减少，公用服务需求小降，以及家庭减少其他项目的开支导致消费者支出下降。

第三季第一个月的消费者支出疲弱使当季成长预估面临下档风险。不过，多数经济学家仍预计，第三季经济将继续保持强劲增长，因消费者信心高涨，且就业、制造业和企业支出稳健增长。

楼市和政府支出等领域也在逐步复苏。

今日公布的另一项数据显示，汤森路透/密西根大学美国8月消费者信心指数终值为82.5，为2007年7月以来最高。高于上月的81.8。

这比路透调查分析师给出的预估中值80.1高。

"这与消费者支出持续小幅增长的趋势相一致，"巴克莱的首席美国分析师Dean Maki表示。

第二季消费者支出按年增长2.5%，扶助提振美国经济第二季成长4.2%。

**储蓄增加**

消费者支出增长的步伐滞后于收入增长，但分析师预计，未来将迎头赶上。7月收入增长0.2%，6月增幅为0.5%。

由于家庭削减支出，储蓄触及2012年12月以来最高水平。储蓄增长对未来的消费者支出而言也是个好兆头。

消费者支出不振，导致7月通胀压力温和，使美国联邦储备委员会(FED/美联储)得以在较长时间内保持指标利率在近零水平，以待薪资成长加速。

7月个人消费支出(PCE)物价指数较前月上升0.1%，为2月以来最小升幅。在截至7月的一年中，PCE物价指数攀升1.6%，6月上升1.6%。

扣除食品和能源等波动性较大的商品，核心PCE物价指数小升0.1%，与6月升幅持平。

截至7月的一年间该指数上扬1.5%，仍低于美联储设定的2%的目标。6月的升幅也是1.5%。

另外，供应管理协会(ISM)8月芝加哥采购经理人指数(PMI)升至三个月高位64.3，7月为52.6，预估为56.0。这是该指数自1983年7月以来最大的月度点数涨幅，从7月所创的13个月低位大幅反弹。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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