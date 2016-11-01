综述：美国消费者支出9月增幅高于预期 第三季以强劲势头收尾

路透华盛顿10月31日 - 美国消费者支出9月增幅高于预期，因家庭购买汽车数量增加，且通胀稳步上升，这可能支撑美国联邦储备委员会(美联储/FED)12月升息的预期。

商务部周一称，9月消费者支出增长0.5%，8月为下降0.1%。9月消费者支出的增长，为从第三季到第四季的过渡打下坚实基础。

美联储周二将召开为期两天的政策会议。美联储在本次会议上预计不会升息，因为距离11月8日的美国总统大选只剩大约一周左右时间，不过12月会议料将升息。

“最新数据应会让美联储放松。消费持续支撑增长，加上就业市场和通胀方面的正面进展，应会使得美联储12月能够收紧政策，”Oxford Economics美国宏观经济主管Greg Daco称。

分析师预测9月消费者支出上升0.4%。经通胀调整后，消费者支出上升0.3%，8月为下滑0.2%。

该支出数据已被纳入上周五公布的第三季国内生产总值(GDP)报告。第三季消费者支出较上年同期增加2.1%，前季为劲增4.3%。

周一公布的另一份报告显示，10月美国中西部制造业活动触及五个月低位，生产下滑且新订单增长疲弱。美国供应管理协会(ISM)芝加哥报告表明，制造业持续应对美元升值和油价走弱的后续影响，导致行业长期疲弱。

美国股市小升，投资者在下周二美国大选前态度审慎。美元指数上涨；美债收益率下跌。

**通胀率持稳**

美国经济在第三季创下两年来最快增速，得益于大豆出口劲增和库存投资反弹，抵消了消费者支出增长的放缓。美国商务部周五公布，第三季国内生产总值(GDP)环比年率为增长2.9%，远高于第二季的增长1.4%。

就业市场趋紧所带动的薪资上涨，应该能协助支撑消费者支出。随着消费者支出上扬，9月通胀得以保持稳定。9月个人消费支出(PCE)物价指数增加0.2%，升幅与8月持平。

9月PCE物价指数较上年同期增加1.2%，创2014年11月以来最大增幅。8月为增加1.0%。

9月扣除食品和能源的核心PCE物价指数较前月增长0.1%；8月时增加0.2%。9月核心PCE物价指数较上年同期增加1.7%；8月增幅亦为1.7%。

核心PCE是美联储更为看重的通胀指标，目前处于其2%目标以下。

“整体通胀在加速上升，因能源价格和美元自春季以来已趋稳定。劳动力市场紧俏带动薪资增长较为强劲，也将帮助推高中期通胀，”匹兹堡的PNC Financial副首席经济分析师Gus Faucher称。

9月消费者支出受汽车等耐用制成品采购激增1.3%的提振。服务支出增长0.3%。

9月个人所得增加0.3%；8月时增加0.2%。9月薪酬增长0.3%；8月时小增0.1%。储蓄则从8月的8,205亿美元降至7,978亿美元。

美国个人支出图表：tmsnrt.rs/2dUohT0

美国PCE物价指数和美联储联邦基金利率目标图表：tmsnrt.rs/2dUoEgr

(完)