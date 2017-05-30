综述：美国消费者支出和通胀数据 支持美联储升息可能性

路透华盛顿5月30日 - 美国4月消费者支出创下四个月来最大增幅，月度通胀回升，显示国内需求坚稳，可望允许美国联邦储备委员会(美联储/FED)下个月升息。

消费者支出占美国经济活动逾三分之二，可望保持强劲情况，周二其他报告显示，家庭信心本月虽有些下滑但仍处于高水准，3月房价则劲升。

“美联储官员可望持续在6月缓步升息，因经济本季及今年余下时间仍将更强劲增长，”MUFG Union Bank首席分析师Chris Rupkey表示。

商务部公布，继3月消费者支出上修为增加0.3%后，4月又增长0.4%，因家庭在商品和服务上的花费更多。

4月增幅创12月以来最大，并缓解了核心资本财订单、商品贸易赤字和库存投资等疲弱数据出炉后外界对第二季经济增长的担忧。

第一季消费者支出增速创逾七年来最慢，成为制约第一季GDP增长的一个因素。第一季GDP环比年率为成长1.2%。

4月报告出炉和3月数据上修后，分析师称消费者支出以约3%的速度增长，较第一季的0.6%大幅上升。第二季GDP增速料介于2%-3.8%。

“这消除了我们对本季实质GDP将增长3%的预估的下档风险，我们现在认为该预估的风险更加平衡，”摩根大通驻纽约分析师Michael Feroli表示。

美国股市收低，美元指数下滑，美国公债价格上升。

**就业市场趋紧**

上周发布的美联储5月2-3日政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。“大多数与会者”认为，很快就会适合上调借贷成本。

美联储3月升息25个基点。就业市场趋紧正在逐步推高薪资，从而提振消费者支出。房价上涨亦支持消费。

另外世界大型企业研究会(Conference Board)在周二的报告中称，5月其消费者信心指数从4月的119.4下滑至117.9。该指数曾在3月触及16年高点124.9，就业市场增强仍对其构成支持。

该调查所谓的就业市场差值(labor market differential)录得自2001年以来的第二高读值。

“美联储主席叶伦以前就用就业市场差值来衡量失业率，5月的数据应当让叶伦及其同僚确认，经济达到了美联储认可的充分就业水平，”RDQ Economics首席经济分析师John Ryding称。

美国下月将进一步紧缩政策的预期，亦受到通胀稳定上扬所支撑。

扣除食品及能源后个人消费支出(PCE)物价指数继3月下滑0.1%后，4月反弹0.2%。但该核心PCE物价指数4月较上年同期上升1.5%，为2015年12月以来最低增幅。

核心PCE物价指数3月同比增加1.6%，低于美联储2%的目标。

“我们预计1.5%将为核心PCE通胀的低位，明年可望持续增至2%，”摩根士丹利分析师Ted Wieseman表示。

由于薪资跳升0.7%，4月个人所得也随之上升0.4%。4月储蓄金额持平为7,591亿美元。

美国3月标普/Case Shiller 20个大都会地区房价指数较上年同期上涨5.9%，高于路透调查访问的分析师预估的5.7%。2月为上升5.9%。(完)