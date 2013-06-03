美国消费者支出下滑 整体经济未明显放缓

特写：“一刀切”调控信贷规模下 中国小型银行的愁与忧
路透上海3月29日 - 这个3月，中国浙江省东部一县城农村信用社主任老王过得有点儿崩溃，尽管上级领导跟央行当地中心支行成功争取到了适度增加一季度贷款规模的机会，但比起基层农户和商户小额贷款的旺盛需求，新增额度显得有些杯水车薪。
* 4月消费者支出下滑0.2%
* 通胀指标在美联储目标下方进一步走低
* 低通胀率不支持美联储缩减购债
* 5月消费者信心接近六年高位
* 中西部工厂活动5月升温
记者 Lucia Mutikani；编译 艾茂林
路透华盛顿5月31日 - 美国消费者支出4月为近一年来首次下滑，本已较低的通胀率进一步走低，这削弱了美联储近期缩减购债刺激的理由。
尽管消费者支出回落，但经济并未急剧放缓。周五公布的其他数据显示，5月消费者信心接近六年高位，而中西部工厂活动本月重拾动能。
虽然这表明经济或许正在走出第二季初触及的疲软阶段，但经济展现出的力度有限，不太可能说服美联储开始缩减每月850亿美元的购债规模。
“有关夏季前放缓购债步伐的任何热情都可能降温，尤其是在通胀温和的背景下，”纽约道明证券资深分析师Millan Mulraine说。
美国商务部公布，4月消费者支出下滑0.2%，为去年5月以来最差表现。经通胀调整后的消费者支出略升0.1%。
经通胀调整后的实质消费者支出连续六个月上升，反映出个人消费支出(PCE)物价指数下滑0.3%，这是该指数连续第二个月下降，也是去年7月以来的最大降幅。
4月PCE物价指数较上年同期升幅放缓至0.7%，为2009年10月以来最小，并远低于美联储2%的通胀目标。该指数3月同比上升1.0%。
扣除食品和能源成本的核心PCE物价指数较上年同期上涨1.1%，不及3月的同比上涨1.2%。美联储密切观察该指数，以研判通胀趋势。
美联储主席伯南克上周表示，如果经济看似将维持动能，可能在“未来某次会议上”决定开始缩减购债规模。
但分析师们认为，如果通胀看起来并未升温，则伯南克可能不太愿意这样做。
“我认为，如果通胀指标维持在非常低的水平，他会想要保持目前的购买速度，”瑞银的全球利率策略主管Michael Schumacher说。
浏览消费者信心图表，请点选：(link.reuters.com/xub84t)
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浏览消PCE物价指数图表，请点选：( link.reuters.com/qec92t )
**经济的韧性**
受疲软支出数据影响，一些分析师下调原本就低的第二季经济增长预估。
不过他们说，面对政府为削减预算赤字而出台的财政紧缩措施，经济基本上坚守住阵地。房价和股价上涨，就业稳步增加提振家庭信心，这些都支撑着经济成长。
汤森路透/密西根大学美国5月消费者信心指数终值从4月的76.4升至84.5，创2007年7月以来最高。
制造业亦显现出重新站稳脚跟的初步迹象，此前该行业曾遭财政紧缩政策冲击。
美国供应管理协会(ISM)周五公布，美国5月芝加哥采购经理人指数(PMI)为58.7，高于4月的49。指数高于50表明该地区经济扩张。
推动指数上升的因素有新订单增加，以及就业指标、供应商发货和未完成订单的跃升。库存亦下降，对该地区制造业来讲是个好现象。
该指标与ISM的制造业指数密切相关，后者将于周一公布。
“订单增幅、就业增幅、未完成订单和生产的回升，且继续以较快速度消耗库存，表明该月制造业状况大为改观，” RDQ Economics首席分析师John Ryding说。
尽管上月消费者支出减少，但主要是因为公用事业需求疲弱，以及汽油价格下跌导致加油站销售额下滑。未经通胀调整的耐用品支出增加0.4%。
“实质支出疲弱，但足以扶助经济前进，” Moody’s Analytics资深分析师Ryan Sweet说。“我们需要消费者继续支出，因为经济可以依赖的支柱不多。”(完)
(译文审校 王冠中)
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