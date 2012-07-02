美国消费者并未因债负减轻松一口气

* 美国消费者收手,尽管债务负担减轻

* 疲弱支出压制美国和全球经济前景

* 就业市场改善对美国消费者非常重要

* 企业推迟增雇人手,因存在政治不确定性

* 6月美国非农就业岗位料仅增加9万个

* 对欧洲协议的效果存在怀疑;美国财政悬崖迫近

路透华盛顿7月1日电---自三年前开始复苏以来,美国人已经从如山的债务中爬出来,而且房价也结束了急剧下跌.这些本应刺激经济成长摆脱低迷状态.

但实际情况并非这样.

在美国经济活动中占重要地位的美国消费者,可能比以前更加强大,并从汽油价格下降中得到额外的力量.汽油价格过去三个月下降了13%.这足以让消费者在一年内额外获得大约1,200亿美元的支出能力.

但不确定性仍然非常突出,并且正在压抑经济成长.

欧洲上周五达成削减意大利与西班牙举债成本以及加强银行体系的协议,降低了欧元区解体的可能性.该协议可能为欧洲央行(ECB)周四降息扫清了道路.分析师普遍预测,届时欧洲央行将把利率从1%降至历史低位0.75%.

但欧洲已召开了20次危机峰会而且内部争吵无休无止,人们非常怀疑欧元区危机能否得到解决.而且欧洲央行降息可能幅度太小,行动过晚,难以扭转欧元区的衰退局面.

在美国,削减预算和税负的行动将停滞到11月大选之後.这给企业计划带来很大的不确定性,促使美国企业放慢招聘步伐和搁置投资计划.

在此背景下,过度超前消费的美国消费者正在削减负债比例,他们尚未给经济带来外界所希望的提振作用.个人消费在3月至5月期间几近持平.

"在一个真空的环境下,这也许是个好消息.但在我们知道美国消费者是否准备再度花钱之前,不能说'使命已完成'.且鉴於美国就业前景不确定,消费者大笔花钱的可能性不大,"瑞士信贷银行美国分析师Dana Saporta指出.

**消费者减少借贷**

包括按揭贷款、信用卡和汽车贷款在内的美国家庭每月偿债金额已降至税後个人所得的16.06%,恢复至1990年代所见的平均水平,且低於2007年底本次金融危机爆发之际达到的峰值19%.

美国家庭总债务负担亦下滑至收入的106%,低於五年前高峰时期的125%.目前家庭债务已降至2003年末本轮楼市繁荣初期以来的最低水平.

但家庭债务总额仍高於前几次经济衰退的峰值水平,且经济研究尚未就什麽是"健康的"个人债务水平达成共识,因这依赖于资产价值上涨及个人所得增长的前景.

也就是说,只要美国家庭能顺利偿债,借款可能是一笔不错的投资.鉴於就业市场疲弱和收入几无增长甚至下滑,要让美国消费者借钱变得更为艰难.

RBC资本市场的美国经济分析师Jacob Oubinas认为,由於数据没有深入展示负债率是否改善(因人们违约而非再融资),收入是否下降(这会限制支出能力),解读起来就更加困难.

所以,家庭负债水平或许正在下降,但并不是以短期内能够大力支撑经济增长的方式.

就连楼市企稳的迹象也可能造成误解.据标准普尔/Case Shiller报告,4月独栋房屋价格连续第三个月环比上涨,但较上年同期却下跌1.9%,房价触底或促使银行拍卖更多止赎房产,从而可能进一步压低价格.

"有一些正面讯号,但很大程度上还是要取决於劳动力市场.这是最重要的动力."本月稍後将接任High Frequency Economics首席美国经济分析师的Jim O'Sullivan说道.

**就业,就业,还是就业**

就业方面的消息也不是那麽振奋人心.

经济咨商会对消费者的调查显示,6月就业更加困难,未来六个月就业展望指标处於年初以来最低.

另据全美独立企业联盟5月对小企业的调查显示,情况更加复杂.雇主称计划未来数月略微增聘人手,空缺职位增多;但整体企业信心持平,多数企业主预计未来六个月状况将会恶化.

RBC Capital称,企业预期恶化通常意味着招聘活动停止.

大公司面临的情况也更加疲软.汤森路透调查显示,分析师调降标准普尔500.SPX成分股公司第二季获利预估,由4月预计的增长9.2%调降至6.3%.

"风险在於,面对国内不确定性和国际疲软环境的美国企业变得更加谨慎.最近招聘放缓就体现出这种趋势."摩根大通在客户报告中写道.

路透调查显示,美国6月非农就业岗位料增加9万个,略好於5月的增加6.9万个,但大约只是失业率能大幅下降所需水准的一半,显示增长依然乏力.

Oubinas称:"鉴於欧美都在整顿财政,招聘的环境并不成熟."(完)

--编译 张涛/肖群英/程琳;审校 徐文焰

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