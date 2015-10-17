综述：美国消费者信心反弹 但工业生产疲弱

图为美国纽约一家Home Depot店内的一名顾客。 REUTERS/Shannon Stapleton

路透华盛顿10月16日 - 美国消费者信心10月强劲反弹，表明尽管美元走强和全球需求疲弱等诸多因素拖累工业生产，尤其是制造业，但经济复苏仍未脱离正轨。

周五公布的数据显示消费者信心回升，凸显国内需求强劲，点燃了消费者支出将继续稳步增长，足以支撑经济成长的希望。

密西根大学报告称，10月消费者信心初值攀升至92.1，9月终值为87.2。消费者现状指数从9月的101.2攀升106.7。

据分析师介绍，从历史纪录来看，消费者信心指数目前的水平与约4%的消费者支出增幅相一致。

“这表明美国家庭对经济的信心已出现重大转变，对未来的消费者支出活动前景而言是个吉兆，”道明证券驻纽约的副首席分析师Millan Mulraine表示。

消费者信心增强可能是因汽油价格下跌所致，这反应出近期股市震荡对消费者信心的影响有限。目前消费者对未来个人财务状况的预期是2007年以来最乐观的。

他们对购买耐用品的看法也很乐观。

消费者支出在美国经济活动中的占比超过三分之二，是经济中的一大亮点，因工业行业受全球成长放缓和强势美元拖累深陷困境中。这两项因素削弱了对美国工业制成品的需求。

另外，能源价格回落损及能源企业的资本支出，加之企业正努力削减库存，这两项因素也拖累了工业行业的表现。

数据公布后，美国股市周五上扬，美国公债价格多数走低。美元兑一篮子货币走强。

**工业生产疲弱**

美国联邦储备理事会(FED/美联储)报告称，9月工业生产下滑0.2%，因油气钻探活动再度降温，8月为下降0.1%。第三季工业生产较上年同期增长1.8%。

“我们预计近期的放缓不会导致经济的总量增长出现回落，因服务业活动仍十分稳健，”巴克莱驻纽约的分析师Jesse Hurwitz说。

制造业在美国经济活动的占比约12%。工业生产数据疲弱，加之贸易、零售销售和就业数据令人失望，直指在第二季以按年3.9%的速度扩张后，美国经济增长步伐大幅放缓。

目前的预估为，第三季美国经济增长年率约为1.5%。成长放缓和低通胀抑制了美联储今年升息的希望。

9月制造业产出回落0.1%，尽管对汽车的强劲需求推动汽车和零部件生产增长0.2%。制造业产出8月下降0.4%，但第三季度增长2.5%。

电脑和电子产品，以及电子设备、家用电器和原件的生产下降。初级金属和机械设备生产增加。

矿业生产下滑2.0%，因油气井钻探活动在连续两个月攀升后骤降4.0%。油价自去年6月以来累计下降近60%导致诸如斯伦贝谢(SLB.N)和哈利伯顿Haling等油田服务企业的获利锐减，促使他们大幅削减资本支出预算。

公用事业生产上月增长1.3%。由于生产活动减少，工业行业产能利用率从8月的77.8%降至77.5%。

美联储官员通常会将产能利率用作为衡量经济中还有多少“闲置”，以及在引发通胀前经济还有多少成长空间的一项指标。

工业生产不景气，在一些制造企业周五公布的业绩中也可见一斑。通用电气(GE.N)报告第三季营收和获利均减少，但获利强于预期。霍尼韦尔(HON.N)报告营收减少，但获利增长并超过预期。