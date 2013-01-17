美国制造业和消费者物价数据令人对经济前景抱希望

资料图片：美国福特汽车在肯塔基州的路易维尔装配厂，工人正在装配2013款福特Escape车型。 REUTERS/John Sommers II

* 美国12月消费者物价持平

* 制造业产出上升0.8%

* 房屋建筑商信心持于七年高位附近

路透华盛顿1月16日 - 美国经济2012年底形势意外良好,制造业产出攀升,且低通胀提高了消费者的购买力,表明美国经济或许能够经受住新年开始的增税冲击.

美国联邦储备委员会(美联储)周三公布,12月制造业产出攀升0.8%.前一日公布的零售销售数据显示消费者支出在上月表现强劲.

"有充分迹象表明,这些改善或许反映出整体经济活动在全面趋于活跃,"道明证券(TD Securities)经济分析师Millan Mulraine说.

鉴于通胀温和,需求上升看起来不大可能让美联储很快结束宽松货币政策.劳工部表示,12月消费者物价指数持平,受到汽油价格下跌的抑制.

对于仍未摆脱2007-09年经济衰退伤痛的消费者而言,这是好消息.劳工部公布,12月经通胀调整的民间部门每周平均实质所得上升0.6%.

实质所得数据意味着,在税负上升之际,本月初家庭预算情况略微改善.普通工薪族的薪资税上升,而最富裕人群则需缴纳更多所得税.

增税措施料在2013年上半年抑制消费者支出.一些分析师认为,增税今年将令经济成长幅度减少整整一个百分点.

美国金融市场基本未受数据影响,尽管工业生产和实质所得增幅超过路透访问分析师的预估.

制造业似乎广泛增长,冲淡了认为部分增长来自飓风桑迪(Sandy)去年袭击美国东海岸后出现暂时反弹的观点.

机动车辆及零部件产出跳增2.6%,机械设备生产上升0.6%,电脑及电子产品生产增长1.5%.12月整体工业生产较前月增长0.3%.

然而,数据提醒人们,像整体经济一样,制造业趋势仍然低迷.消费品生产较11月下降0.1%,第四季整体制造业按年率衡量仅增长0.2%.

"制造业仅仅是勉强维持成长,"Capital Economics分析师Paul Ashworth说.

外界普遍认为第四季经济增速已经放缓,因企业补充库存的步伐放慢.

**物价持平**

周三公布的通胀数据巩固了一个观点,即近期通胀率不会触及美联储定下的门槛.

"这样贝南克和美联储就有空间继续施行超宽松的货币政策,"纽约梅隆银行外汇策略师Michael Woolfolk说.

部分分析师认为,劳工市场稳步好转,可能至少会使美联储在今年年底之前缩减资产购买计划.

12月CPI同比增长1.7%,为8月以来最小幅度.扣除食品和能源价格的核心CPI上升1.9%.

"这支持美联储的观点,即通胀温和,通胀预期应会稳定."Stone & McCarthy Research Associates经济分析师Terry Sheehan说.

美联储降低利率的努力令许多美国购房者受益,今年楼市料将为经济成长提供巨大推动力.

1月美国建筑商对独栋房屋市场的信心持稳于七年高点附近,显示楼市前景依然向好.

NAHB/富国房屋市场指数1月为47,为2006年4月以来最高.

此外,美国抵押贷款银行协会(MBA)称,上周美国住宅抵押贷款申请数量上升,为连续第二周增加.(完)

(编译 郑茵/王兴亚/梁睿雪 审校 张涛)

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