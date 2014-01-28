美国12月耐用品订单锐减 但1月消费者信心高涨

美元兑欧元上涨 焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 12月耐久财订单减少4.3%
* 核心资本财订单和出货量下降
* 11月房价创出2006年以来最大同比涨幅
* 1月消费者信心触及五个月高点
路透华盛顿1月28日 -美国12月耐久财(耐用品)订单意外下降，一项衡量企业支出计划的指标亦下降，给光明的经济前景增添了一丝阴影。
但美国经济并未完全失去光芒。周二公布的其它数据显示，1月消费者信心触及五个月高点，11月房价创出近八年来的最大同比涨幅。
“数据并未表明美国经济失去了上升动能。经济保持稳定航向，”三菱东京日联银行的首席金融分析师Chris Rupkey表示。
12月耐久财订单下降4.3%，因运输设备、原生金属、金属制品、电脑及电子产品和资本财需求疲弱。
12月资本财订单创下了7月以来的最大降幅，并逆转了11月上升2.6%的势头。
接受路透访查的分析师原本预计，12月耐久财订单上升1.8%。
该数据让美国经济前景略微失色，并且引发第一季经济增长放缓的担忧。此前靓丽的消费者支出和工业生产数据提振美国经济前景。
但消费者信心指数和房价上升缓和了上述担忧。
美国经济谘商会周二公布，1月美国消费者信心指数为80.7，为8月来最高，12月消费者信心指数被下修为77.5，前值公布为78.1。
此外，美国11月20个大都会地区房价指数较上年同期上涨13.7%，和预期一致。美国11月标普/CASE-SHILLER20个大都会地区房价同比升幅为2006年2月来最大。
“2013年底和2014年初的局面持续看好，”PNC Financial Services Group资深分析师Gus Faucher表示，“我预计我们今年将继续迎来高于此前的增长。”
数据发布后，美国股市走高。美元兑一篮子货币上扬，而美国公债价格略为走低。
在喜忧参半的数据出炉的同时，美国联邦储备委员会(美联储/FED)官员将开始为期两天的政策会议。
美联储12月声明称本月将开始缩减月度购债规模，表达了对经济的信心。预计美联储周三将宣布进一步缩减其购债计划。
如欲查看耐久财订单图表，请点选(link.reuters.com/baf65v)
如欲查看经济谘商会消费者信心数据图表，请点选(link.reuters.com/pum34t)
如欲查看标普/Case-Shiller房价数据图表，请点选(link.reuters.com/rem34t)
**工厂活动降温？**
上月耐久财订单下滑，尽管波音飞机订单强劲增长。该公司宣布上月收到319架飞机的订单，11月为110架。
扣除运输设备的订单下降1.6%，为3月以来最大降幅。11月为上升0.1%。
虽然耐久财订单波动较大，但该报告的细节可能支持这种看法：工厂活动将在今年初降温。去年第四季，产出增长速度为近两年来最快。
衡量企业支出计划的指标--扣除飞机的非国防资本财订单下降1.3%。该指标11月修正后为上升2.6%，初值为上升4.1%。
分析师此前预测这项所谓的核心资本财订单在12月上升0.5%。
核心资本财出货量上月减少0.2%。该项指标用于计算政府国内生产总值(GDP)指标中的设备支出。
11月核心资本财出货量增加2.3%，农业设备在升幅中占很大部分。
“这些数据将给关于资本支出的普遍乐观看法泼上一瓢冷水，”苏格兰皇家银行(RBS)的首席分析师MichelleGirard表示。
虽然出货量下降暗示去年第四季设备支出增长步伐不太强劲，但其影响被库存稳健增长所抵消，显示第四季GDP增长相当强劲。
上月耐久财库存增长0.8%，推动库存/出货比率升至八个月高位。
美国政府周四将公布第四季GDP初值。路透调查的分析师预测，第四季GDP料增长3.2%。第三季为增长4.1%。(完)
(编译/审校 张涛/杜明霞/朱晓军/孙茉莉/张荻)
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