美国10月消费者支出和所得呈停滞状态 飓风“桑迪”是原因之一

焦点：中国银行业委外业务加杠杆套利难以为继 更关注资金安全
路透上海2月21日 - 中国央行今年力推去杠杆和完善宏观审慎评估(MPA)框架，令过去几年因宽松货币政策周期和资产荒而爆发式增长的委外业务明显放缓已成定局。银行通过委外加杠杆及期限错配套利的模式难以为继，而比起收益率，资金安全性开始普遍成为银行选择委外投顾首要考量。
* 美国10月消费者支出减少0.2%
* 通胀调整後个人支出创三年来最大降幅
* 个人所得近持平,超级飓风“桑迪”冲击收入
* 报告显示第四季经济成长疲软
记者 Lucia Mutikani 编译 张明钧
路透华盛顿11月30日电---美国10月消费者支出下滑,为五个月来首见,而所得成长呈现停滞,导致部份分析师调降已见疲软的第四季经济成长预估.
超级飓风“桑迪”是造成第四季之初支出减少的部分原因,但分析师多表示,周五公布的数据亦突显经济基本面不振,因财政政策的走向存在不确定性.
商务部公布,10月消费者支出较前月下滑0.2%,9月时为成长0.8%;所得持平於前月水准,薪资下滑0.2%,这有部分是因为飓风10月底袭击美国东岸打乱了工时.
但扣除了飓风冲击对薪资的影响後,个人所得仍为持平.
"这显示出整体经济在第四季放缓,在财政悬崖迫近的背景下,也体现企业及消费者的担忧,"俄亥俄州Nationwide Insurance首席分析师David Berson表示.
政治陷入僵局恐将导致经济陷入低潮的疑虑,已然冲击企业第三季支出,目前为止华盛顿在预算协商上仍没有进展迹象,众院议长周五更声称磋商已经陷入"僵局".
10月经通胀调整後的消费者支出下滑0.3%,这是6月以来首度下滑,前月则为成长0.4%.
这也是2009年9月以来实质支出的最大降福,暗示本季消费者支出要超越第三季环比年率的成长1.4%恐有困难,而第三季增幅原已是逾一年来最低.
该数据促使分析师下调第四季国内生产总值(GDP)成长预估,部分人士的调幅相当可观.目前对於第四季GDP环比年率增幅的预估大多落在0.8-1.8%.第三季经济成长幅度为2.7%.
"实质支出增幅超过第三季水准恐怕有困难.带动支出的基本面因素仍不振,"北卡罗来纳Wells Fargo Securities资深分析师Sam Bullard表示.
**预算谈判为关键**
经济成长的风险正在升高.第二份报告显示,尽管中西部11月制造业活动扩张,为三个月来首见,新订单降至2009年6月衰退结束以来新低.
美国金融市场对於这些数据并未有太大反应,因交易商关注华盛顿的预算协商.
美国股市周五收平,中长期美国公债价格温和下跌.美元兑一篮子货币几近持平.
主要零售商公布11月营收意外疲弱,许多业者将之归咎於飓风“桑迪”.
消费者支出预料将在12月回升,因家庭购买遭飓风损坏的产品,而所得也将因为劳工返回工作岗位而成长.不过增长幅度可能取决於预算谈判的结果.
"若华盛顿的协商工作久拖不决,则12月的支出回升幅度可能会偏低,因为消费者仍面临同样程度的不确定性,"Berson表示.
10月家庭可支配所得下滑0.1%,9月时为持平.尽管所得成长疲弱,储蓄率却是从前月的3.3%升至3.4%.
通胀仍大致获得控制,受助于汽油价格下跌了29美分.个人消费支出(PCE)物价指数小升0.1%,较上年同期的增幅为1.7%,高於9月的上涨1.6%.
扣除食品及能源价格的PCE核心物价亦上涨0.1%,较上年同期涨幅持平於1.6%.
分析师表示,经济成长疲软而通胀温和,可能迫使美国联邦储备理事会(FED,美联储)保持超宽松的货币政策路线.
"我们认为第四季GDP表现疲弱,会强化美联储出台措施抵御经济下行风险的可能,"纽约摩根大通分析师Michael Feroli指出.(完)
--译文审校 白云
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