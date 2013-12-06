美国会预算协商进入最后阶段 力图避免政府下月再次停摆

路透华盛顿12月5日 -美国国会助理说，国会相关人士周四对一项两年期预算协议进行最后协商，该项协议将可避免联邦政府下月再次停摆，以及暂缓部分冲击到军队及国内计划的全面性减支。

美国参议院预算委员会主席Patty Murray和众议院预算委员会主席PaulRyan正试图在12月13日最后期限之前敲定协议。

美国众议院议长贝纳(JohnBoehner)先前曾对记者表示，他将考虑延长本月到期的联邦失业救助。此话一出，达成协议的可能性为之增加。

“如果总统有一套延长失业救助的计划，我当然乐意考虑，”贝纳说。

民主党人一直推动把此类延长救助的计划纳入预算协议，但遭遇共和党人士的阻力。

白宫周四发布一份报告，当中称若政府不采取行动，估计2014年将减损24万个就业岗位，藉此向共和党施压。

若国会不同意延长联邦失业救助计划，将有约130万美国人失去失业补助。

Murray和Ryan希望，如果他们达成协议，众议院料于12月13日开始的年末休会之前予以批准。若共和党控制的众议院批准该计划，还要由民主党控制的参议院签署，或许会在之后的一周进行。

但首先Ryan和Murray还要解决几个难题，其中包括削减联邦职员退休计划的补助规模，以及可能提高航空旅客费用问题。

两项举措都是提高非税务收入或削减成本的广泛计划的一部分，目的是为了在一定程度上缓和今年稍早开始的自动减支带来的影响。

“最后几项是最难解决的，”参议院民主党一位助手在谈及Murray和Ryan协商时表示。

众议院共和党一位助手表示，参众两院预算计划将规定，2014及2015财年由国会支应的计划和机构年度总体支出金额各约1万亿(兆)美元，内容从军队到国家公园等等。

拨款总规模底定后，参众两院拨款机构将可在10月1日起展开的本财政年度、以及2014年10月展开的下一财政年度，确定各联邦机构的拨款规模。(完)

(编译 李婷仪/李爽 审校 张明钧/王翔琼)

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