康菲石油国际表示 未来三年资本支出将维持当前水平

路透吉隆坡5月18日 - 康菲石油国际(ConocoPhillips)(COP.N)执行长Ryan Lance周一对路透表示，该公司预计未来三年将维持当前的资本支出水平，此前公司因油价下跌已削减了资本支出。

康菲石油国际是美国最大的独立能源企业，在1月将2015年资本支出预算调降20亿美元至115亿美元。执行长Ryan Lance在出席吉隆坡举行的亚洲油气大会间隙表示，尽管油价略有反弹，但其公司“应该会在未来三年内维持当前的(投资)水平不变”。

为应对油价持续下跌，康菲石油国际与其他石油勘探和生产商一样，也调降了资本支出，并正在进一步减少分布在美国48个州的活跃钻机数(rig count)。

康菲石油国际页岩油田的产量预计将在第三季和第四季减少，其中包括德州西部的二叠纪油田和北达科他州的巴肯油田。但今年的总产量预计将增加2-3%。

该公司曾表示，还将减少大型项目上的支出，公司的许多大项目已接近完成。

康菲石油国际还在准备出售美国的非核心油气资产，这表明主要油企正逐步接受较低的油价。(完)

(编译 白云; 审校 郑茵)

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