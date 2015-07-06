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路透中文体育短讯 | 2015年 7月 6日 星期一 16:28 BJT

智利“点杀”阿根廷 首次夺得美洲杯冠军

7月4日周六，美洲杯总决赛在圣地亚哥国家体育场落幕，智利队与阿根廷队鏖战120分钟后，双方互交白券，将比赛拉入点球大战。虽然梅西为阿根廷队罚中首球，然而第二主罚伊瓜因和第三主罚巴内加先后射失，阿根廷痛失问鼎冠军的机会。最终东道主智利队4-1击败阿根廷队，99年以来首度捧起美洲杯。路透

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