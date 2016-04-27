美国自由港麦克默伦将在年中以前出售更多铜矿资产--执行长

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透4月27日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司(FCX.N)执行长周二表示，公司预计会在年中以前同意出售30亿美元的资产，因该公司正在力求降低近210亿美元的债务。
作为全球最大的上市铜矿公司，自由港麦克默伦铜金矿公司已在今年开始执行14亿美元的资产出售协议，另有16亿美元的交易要在6月底前完成。
公司执行长Richard Adkerson表示，在一些铜资产的处理上，公司“已处在一系列的深入洽谈阶段”，但拒绝详述。自由港麦克默伦铜金矿公司拥有一系列全球顶级铜资产，包括印尼的Grasberg矿及秘鲁的Cerro Verde矿。
“铜业领域的高质量资产稀缺，吸引了潜在购买者的高度兴趣，他们认同我们积极的长期市场观点，”Richard Adkerson在一电话会议上称。
自由港麦克默伦铜金矿公司周二收报11.48美元，上涨约1.15%。
目前该公司正面临激进投资者伊坎(Carl Icahn)要求削减成本和债务的压力。自由港麦克默伦铜金矿公司表示，到3月底，其总债务自12月31日的204亿美元攀升至208亿。(完)
(编译 王洋; 审校 高琦)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。