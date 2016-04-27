美国自由港麦克默伦将在年中以前出售更多铜矿资产--执行长

路透4月27日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司(FCX.N)执行长周二表示，公司预计会在年中以前同意出售30亿美元的资产，因该公司正在力求降低近210亿美元的债务。

作为全球最大的上市铜矿公司，自由港麦克默伦铜金矿公司已在今年开始执行14亿美元的资产出售协议，另有16亿美元的交易要在6月底前完成。

公司执行长Richard Adkerson表示，在一些铜资产的处理上，公司“已处在一系列的深入洽谈阶段”，但拒绝详述。自由港麦克默伦铜金矿公司拥有一系列全球顶级铜资产，包括印尼的Grasberg矿及秘鲁的Cerro Verde矿。

“铜业领域的高质量资产稀缺，吸引了潜在购买者的高度兴趣，他们认同我们积极的长期市场观点，”Richard Adkerson在一电话会议上称。

自由港麦克默伦铜金矿公司周二收报11.48美元，上涨约1.15%。

目前该公司正面临激进投资者伊坎(Carl Icahn)要求削减成本和债务的压力。自由港麦克默伦铜金矿公司表示，到3月底，其总债务自12月31日的204亿美元攀升至208亿。(完)