中国拒收转基因玉米 美国企业损失4.27亿美元--行业协会

日本副首相麻生太郎称美日同意打击不公平贸易行为
“日本和美国将积极采取财政、货币政策和结构性步骤三种措施，来实现平衡且力道十足的经济增长，”麻生太郎与美国副总统彭斯会晤后在记者会上说道。(完)
路透伦敦4月11日 - 华尔街日报周五报导称，据美国一行业协会，自去年年末中国已经拒收了近145万吨美国玉米船货。
全美谷物饲料协会(NGFA)预计，因中国拒收转基因玉米，已经造成这些美国公司营收损失4.27亿美元，并不得不转换销售路线。
该行业组织数字是基于出口企业的数据得出的，其称1月以来美国向中国出口的玉米和相关产品较上年同期下滑85%。(完)
(编译 田建华; 审校 李春喜)
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“日本和美国将积极采取财政、货币政策和结构性步骤三种措施，来实现平衡且力道十足的经济增长，”麻生太郎与美国副总统彭斯会晤后在记者会上说道。(完)
路透东京4月18日 - 美国副总统彭斯和日本财务大臣麻生太郎在一份联合声明中表示，双方一致认为两国间的双边经济谈判将围绕三个政策支柱进行，并将在近期内达成实质性结果。
路透北京4月18日 - 中国美国商会周二称，美国应该“动用箭筒中的每一支箭”来确保中国提供公平的商业竞争场所，并警告称2017年可能是美国企业在中国几十年来最为艰难的一年。