焦点：玉米、大豆期货走高 美国农户趁势抛售

焦点：OPEC与非OPEC产油国执行减产协议开局有力 能源部长们满意
路透维也纳1月22日 - 各国能源部长周日表示，逾十年来达成的首份减产协议生效，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国有力地执行了协议。产油国希望通过减产来缓解供应过剩问题和支撑油价。
路透芝加哥2月3日 - 现货商指出，在期货价格稳健上涨之际，美国玉米带农户周二积极抛售玉米及大豆，为今年来首见。
爱荷华州Wellsburg的Snittjer Grain Co总经理J.R. Kennedy表示，“抛售的状况要比过去几个礼拜热络得多。”
芝加哥期货交易所(CBOT)3月玉米期货周二收盘上涨16美分至每蒲式耳3.85-3/4美元。3月大豆合约上涨27-1/2美分至9.87美元。
“随着市场上涨，我们今日持续买进，在这之前市况相当平静，”另一家爱荷华州谷物商表示。
去年收成创纪录之际，玉米和大豆期货价格跌至多年低点，随后回升。但价格在今年1月再次下滑6%，因政府预估显示多年乾旱过后，全球谷物供应充裕。
商户一直维持坚挺的现货升水。因此当期货价格上涨时，很多农户要求出售。
“现今农户一直在出售玉米和大豆。其中大多数为库存，”俄亥俄州一商户称。
只要1月1日税务年度一开始，农户通常就急于出售谷物，巩固自己的财务状况，为冬季与银行家、土地所有者和供应商就下一个种植季的成本展开磋商做准备。
但今年，很多农户比往常持有更多谷物，依靠最近几个丰年积累的额外库存和现金储备，来等待价格上涨。
伊利诺州玉米行销协会的一位谷物农户Jim Reed周一表示，他仅售出40%的2014年收成。“我们在观望步入春天种植季的时候是否会出现上涨。”
美国剩余的可用谷物库存约有三分之二仍然在农户手中，使得他们可轻易影响当前的供应。
他们在2月将密切追踪芝加哥期货，因该月平均期价将成为2015年度作物保险保单中的保证价格。
Kennedy说，周二的抛售显示现在农户益发预期价格将进入一波上涨。
“虽然现在数量还不是很多。但有很多电话询问，大家在思考这件事，”他说。“如果明天再度上涨，有些农户就会有行动了。”(完)
(编译 张明钧/杜明霞/李婷仪 审校 张若琪/张荻/戴素萍)
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