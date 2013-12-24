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中国财经 | 2013年 12月 24日 星期二 15:10 BJT

转基因玉米退运事件未拖累玉米干酒糟进口--CNGOIC

路透上海12月24日 -中国国家粮油信息中心(CNGOIC)周二表示，进口转基因玉米退运事件对中国进口玉米干酒糟(DDGS)尚无明显影响，预计未来几个月DDGS到港量均能达到月均50万吨左右。

DDGS是制造玉米乙醇的副产品，由于其蛋白质含量较高，已被饲料企业作为一种新型蛋白饲料而广泛使用，通常在畜禽及水产配合饲料中用于替代豆粕和玉米。

“预计2013/14年度中国进口DDGS数量达到450万吨，较上一年度增长60%。”国家粮油信息中心在报告中称。

中国拒收转基因玉米进口事件近期引发关注。国家质检总局上周五公告称，截至12月19日，各口岸检验检疫机构已依法对12批54.5万吨进口美国输华玉米作退货处理，因检出MIR162转基因成分。

海关统计显示，2013年11月中国进口DDGS为53.85万吨，几乎全部来自美国；1-11月累计进口DDGS达348.58万吨，同比增长68.53%。(完)

(发稿 丁琦；审校 张喜良)

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