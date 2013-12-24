转基因玉米退运事件未拖累玉米干酒糟进口--CNGOIC

宝武集团联合招商局等发起设立国内首只钢铁产业结构调整基金
路透上海4月7日 - 中国宝武钢铁集团周五宣布，其联合WL罗斯公司、中美绿色基金、招商局集团一起发起成立四源合钢铁产业结构调整基金（筹），基金规模初定为400-800亿元人民币，这将是中国第一支钢铁产业结构调整基金。
路透上海12月24日 -中国国家粮油信息中心(CNGOIC)周二表示，进口转基因玉米退运事件对中国进口玉米干酒糟(DDGS)尚无明显影响，预计未来几个月DDGS到港量均能达到月均50万吨左右。
DDGS是制造玉米乙醇的副产品，由于其蛋白质含量较高，已被饲料企业作为一种新型蛋白饲料而广泛使用，通常在畜禽及水产配合饲料中用于替代豆粕和玉米。
“预计2013/14年度中国进口DDGS数量达到450万吨，较上一年度增长60%。”国家粮油信息中心在报告中称。
中国拒收转基因玉米进口事件近期引发关注。国家质检总局上周五公告称，截至12月19日，各口岸检验检疫机构已依法对12批54.5万吨进口美国输华玉米作退货处理，因检出MIR162转基因成分。
海关统计显示，2013年11月中国进口DDGS为53.85万吨，几乎全部来自美国；1-11月累计进口DDGS达348.58万吨，同比增长68.53%。(完)
(发稿 丁琦；审校 张喜良)
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路透4月7日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国电商巨头阿里巴巴可能将50亿美元的五年期到期一次性偿还贷款的筹资金额提高，此前有13家银行核贷。
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