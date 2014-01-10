美国对华出口玉米因转基因问题改售其他亚洲买家

LG电子第一季获利创近八年高位 受家电和电视畅销推动
路透首尔4月27日 - 韩国LG电子周四表示，第一季营业利润增至近八年最高，受家电和电视销售强劲推动。本季营收可能增长。
路透1月9日 -美国政府周四发布的数据显示，超过10万吨原先售往中国的美国玉米转往相邻的亚洲市场。由于在美国玉米供应中发现未经批准的转基因品种，中国政府一直对进口玉米实行严格检测。
美国农业部在周度报告中证实，这是最新一批被中国拒收后改售其他买家的玉米，此前已经有若干次类似情况。
中国自11月以来已经退运至少60万吨美国玉米和玉米产品，因其含有先正达(Syngenta)SYNN.VX公司研发的MIR162品种。该品种等待中国批准进口已超过两年时间。全球其他大买家都已经批准了进口该品种。
美国农业部最新周度销售报告显示，6.39万吨售往中国的玉米转售日本。农业部称，12月5日止当周该类出口转售量共计约为5.14万吨。
美国农业部还称，1月2日止当周，约有5.5万吨售往中国的玉米转售韩国。(完)
(编译 朱晓军；审校 田建华)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透首尔4月27日 - 韩国LG电子周四表示，第一季营业利润增至近八年最高，受家电和电视销售强劲推动。本季营收可能增长。
路透新加坡4月27日 - 油气咨询公司Rystad Energy的创始人Jarand Rystad表示，美国页岩油正在以远高于预期的速度增长，并且正在全球扩大市场份额，这带来了该国与石油输出国组织(OPEC)之间爆发“产量大战”以及油价下滑的风险。
路透法兰克福4月27日 - 德意志银行第一季净利增长143%，至5.75亿欧元(6.27亿美元)，因诉讼费用减少，而且债券交易业务反弹。