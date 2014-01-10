美国对华出口玉米因转基因问题改售其他亚洲买家

路透1月9日 -美国政府周四发布的数据显示，超过10万吨原先售往中国的美国玉米转往相邻的亚洲市场。由于在美国玉米供应中发现未经批准的转基因品种，中国政府一直对进口玉米实行严格检测。

美国农业部在周度报告中证实，这是最新一批被中国拒收后改售其他买家的玉米，此前已经有若干次类似情况。

中国自11月以来已经退运至少60万吨美国玉米和玉米产品，因其含有先正达(Syngenta)SYNN.VX公司研发的MIR162品种。该品种等待中国批准进口已超过两年时间。全球其他大买家都已经批准了进口该品种。

美国农业部最新周度销售报告显示，6.39万吨售往中国的玉米转售日本。农业部称，12月5日止当周该类出口转售量共计约为5.14万吨。

美国农业部还称，1月2日止当周，约有5.5万吨售往中国的玉米转售韩国。(完)

(编译 朱晓军；审校 田建华)

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