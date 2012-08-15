《热点透视》美国吞噬玉米产量的乙醇业“巨兽”暂时无法阻挡

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Kevin Allison/Christopher Swann; 编译 李春喜

路透伦敦/纽约8月13日电---联合国呼吁美国停产玉米乙醇,但所选的时间已经不对.该组织希望美国暂停扶持以玉米为原料的生物燃料行业,以避免因美国的旱灾而发生粮食危机.让乙醇行业自谋生计合乎情理,这将阻止该行业争夺食用玉米.但联合国的呼吁来得太晚,已无法影响当前的这场危机.

联合国绝非第一个把矛头对准美国违反常理的乙醇能源政策的机构.多年来,反对者一直大声疾呼,把玉米变成生物能源对於减少温室气体排放的作用微乎其微,但却推高了全球各地的粮食价格.

美国国会在这件事上比联合国抢先一步.去年国会废除了一项针对炼油商的税惠政策,该政策鼓励炼油商在燃料中勾兑乙醇.国会也取消了保护国内乙醇生产商免受效率更高的巴西同业竞争的贸易壁垒.

不过,农业游说组织仍咬住一些政策不松口,这些政策要求炼油商必须在汽油中兑入乙醇.这类混合燃料将约占到今年机动车燃料总量的9%.即使废除这些规定,也要过些时间才能影响到该行业对玉米的需求,而废除这一规定在大选之年的难度也会很大.

经过多年的官方扶持,乙醇利用已发展得有声有色.目前炼油商把乙醇用作汽油中的辛烷值提升剂.在价格较高的汽油中兑入乙醇,能以较低的成本生产出性能更好的燃料.因此,只要乙醇价格低於汽油,生物燃料就会继续耗费一大部分的玉米产量.根据农业新闻机构DTN的数据,乙醇与汽油之间的价差最新报每加仑0.84美元.

如果废止上述强制规定,今年的乙醇产量将会降至123亿加仑,根据爱荷华大学经济学家Bruce Babcock的计算,这个产量与不废止规定的情况相比也只少了6亿加仑.基於美国农业部(USDA)的最新预测,乙醇生产仍将消耗约44亿蒲式耳玉米,超过今年减产後作物产量的40%.

如果美国真的废除这项规定--事实上也应当废除,炼厂最终会逐渐摆脱对玉米乙醇的依赖,粮食价格最终也会回落.不过目前,这个吞噬玉米的怪兽看起来仍不可阻挡.(完)

--译文审校 隋芬

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