《MAGUIRE专栏》美国中西部湿寒致春播推迟 9月玉米未平仓合约猛增

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Gavin Maguire 编译 于春红

路透芝加哥4月29日 -玉米价格近期涨至八个月高位，因人们开始担心美国中西部寒冷潮湿的土壤情况将推迟春播，这可能使玉米关键的发育期推向夏季最炎热阶段，从而增加收成的风险。

但美国南方的作物种植者已能进行一些播种，受玉米价格坚挺影响，农户已在从科罗拉多到南卡罗来纳州的广大区域种植了玉米。另外，去年南方11个玉米生产州的产量接近13亿蒲式耳，相当于美国第四大生产州明尼苏达州的产量，所以可谓是产量巨大。

更重要的是，早产玉米比美国玉米带的成熟提前几周，特别是中西部又全面延后栽种，因此今年早产玉米可以在衔接旧作和新作供应中扮演重要的作用。基于这一原因，9月玉米期货的未平仓合约仅本月就增加50%，因9月合约代表关键一波的提前供应。

**9月合约表现优异**

对5月期货的展期，对其他月份合约的获利了结和空头回补，自4月中以来削减了整体玉米期货的未平仓合约数量，同时放缓了指标新作12月期货未平仓合约数量的增加。

但9月期货的未平仓合约稳步增加，实际上从3月1日至4月中，9月期货的未平仓合约表现优于2014年所有玉米期货，这是由于今年播种期开局迟滞，增加了去年旧作玉米及2014年第一波收成吸引交易商大量兴趣的可能性。

浏览9月玉米期货未平仓合约量与12月期约仓位变化图表，请点选：link.reuters.com/haj88v

7月期货近期吸引了更多关注，因市场从5月期货的展期，带动7月期货未平仓合约大幅增加。

但人们对9月期货依旧兴趣不减，未来几周料将继续增加，因美国中西部腹地玉米播种推迟，扩大了南方早播玉米和传统玉米生长区的收获间隔。

浏览各期合约未平仓数量变化图表，请点选：link.reuters.com/jaj88v

浏览2010年以来9月玉米价格图表，请点选：link.reuters.com/maj88v

**南方玉米种植者感到欣慰**

9月玉米期货未平仓合约大幅增加的主要推动力是美国南方农户的对冲操作，他们已经完成玉米播种，目前预计2014年收割将在9月进行。

南卡罗来纳、田纳西以及密西西比等地近期在玉米播种上都有长足的进展，因此看来会较北部农户领先好一段时间取得收成。

商业玉米用户亦有可能增持9月玉米仓位，寻求在夏日尾声的供给无虞，届时多数作物仍在种植季的尾声。

总体来说，市场对9月玉米的兴趣带动9月玉米未平仓总体合约升至2012年以来最高位，且较传统的9月合约未平仓量高峰提前数周实现。

若中西部主要玉米产地种植进度进一步延宕，至今实际重质的南部玉米将在决定新作价格方向上具有重要地位，特别是若产出数量具有相当规模、且可以适时交付给末端用户。

2013年美国南方11个玉米主产州的玉米产量为创纪录高位的12.95亿蒲式耳，接近美国总体产量的10%，对于该地区的谷物消费者意义重大。

美国南部玉米产出情形图表，请点选：link.reuters.com/naj88v

**空头押注**

近期9月卖出期权大幅增加，暗示许多交易商预计美国南方玉米产量将对价格产生负面影响，尤其是一旦玉米带其他地区也最终完成播种的情况下。

9月玉米卖权仓位变化图表，请点选：link.reuters.com/paj88v

但如果潮湿的天气持续在玉米作物带腹地阻碍玉米播种，那么早收玉米价格的价值将水涨船高，可以衔接旧作供给减少及2014年潜在丰收间的缺口。如果届时国内玉米储备紧张，那么在传统收成下降前，持有可在市场上贩卖的作物将在季末享受到价格高涨带来的优势。(完)

(译文审校 张明钧)

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