中国当局从美国进口玉米中检出未批准转基因成分--交易商

中国3月外汇储备连两月回升 资本外流压力明显缓解（更新版）
路透上海4月7日 - 中国3月末外汇储备实现两连升，一季度外储仅微降不足15亿美元，相较去年同期的近1,200亿美元降幅，已大幅改观；若外储币种结构与全球储备类似，则3月用于调控市场的外储也只有40亿美元左右，资本外流压力已明显缓解。
路透北京12月3日 -交易商周二指出，中国检疫当局在更多批美国进口玉米中发现未经批准的转基因成分，可能遭到退运。上个月中国已退运一批美国进口玉米。
交易商表示，福建一批约6万吨美国玉米检出含有MIR 162转基因成分。MIR 162尚未获得中国农业部门批准。
交易商称，在深圳港口有49个集装箱的玉米含有MIR 162转基因成分，相当于1,225吨。
中国上个月退运一批含有MIR 162成分的美国玉米。（完)
(编译 蔡美珍；审校 于春红)
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路透北京/上海4月7日 - 人民币兑美元即期周五微幅收升，终止之前连六日跌势，不过日内成交趋淡，实际波幅相当有限。交易员称，今日中间价并没有出现市场预测那样落在6.90元下方，预计启动了过滤机制；客盘仍有实需购汇，但大行也在6.90元附近坚定维稳，推动人民币最终收升。
路透北京4月7日 - 中国国家外管局周五称，中国经济仍将继续保持平稳较快增长的态势，经常帐户顺差将继续保持在合理区间，跨境资本流动继续向着均衡状态收敛，人民币汇率市场化形成机制改革稳步推进，外汇储备规模可能进一步趋于稳定。