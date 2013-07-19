美国企业界寄予莫大期望的中国如今成为拖累

综述：全球基金减持美英股票 顾虑特朗普及英退风险
路透伦敦3月31日 - 全球投资者3月减持美股，因对“特朗普通胀”涨势愈发怀疑，并将英股持仓减少至五年半低位，这归咎于对英退及英国可能分裂的担忧之情。
* 标普成份股依赖中国业务程度逐年攀升
* 百胜和AMD过半营收来自中国
* 分析师称公司应锁定中国中产阶级
路透纽约7月19日 - 这正式成为事实。中国经济增长放缓已开始波及美国企业。
中国是世界第二大经济体，而且仍在增长，被视为美国大型公司营收增长的主要来源。但是，中国经济成长率曾经高达两位数，目前则下滑到7.5%，而且信贷市场过热，房地产泡沫的担忧挥之不去。
中国经济放缓的同时，美国主要企业的更多营收也来自亚洲。在华曝险较大的18档标准普尔成份股之中，12家年内迄今表现差于标准普尔500指数.INX，包括百胜集团(Yum Brands)(YUM.N)和英特尔(Intel)(INTC.O)，这两家公司都指称中国经济降温形成阻力。
“中国的影响越来越大，因为(美国)公司的曝险这些年来大增，”Newedge的市场策略主管Robbert van Batenburg称。
根据美林一份调查，由于这些担忧，投资者将全球新兴市场股票曝险部位降至12年来最低水平。
许多工业产品和奢侈品生产商，以及大宗商品和消费事业公司都已建立巨大的中国曝险。
对冲基金大佬Jim Chanos周三表示，他在做空卡特彼勒(CAT.N)，导致卡特彼勒股价大跌近2%。Chanos很早就认为中国经济正在走向硬着陆，他称卡特彼勒“在错误的周期阶段押注错误的产品”。卡特彼勒大约25%的营收来自亚太地区，不过并未提供各国营收数字。
在华营收占比较高的标普500指数成份股图表(link.reuters.com/nuf79t)
**前景黯淡**
美林6月对基金经理的调查显示，中国的问题是最令人担忧的因素。
调查结果显示，基金经理认为中国经济硬着陆的可能性是一个主要尾部风险，56%的受访者将它列在第一位，而一个月前持这种看法的受访者比例仅为三分之一。
“中国经历了一次非常艰难的转型，他们正尽力刺激国内消费。这已经诱发通胀，及一次重大信贷紧俏，”嘉信理财(Charles Schwab)首席股票投资官Omar Aguilar说。
“我认为，许多人低估了中国和巴西的影响。(接下来)他们大概会对自己的估计相当保守。他们将要下调预估，”Aguilar称。
肯德基和Taco Bell快餐品牌的母公司百胜餐饮集团，上周公布季度获利下降15%，因肯德基在关键市场中国的销售从12月开始呈下滑趋势。百胜近51%的营收来自中国，两年前仅为34%。
英特尔大约16%的营收来自中国，同样下调全年营收预估，并表示将缩减资本支出，因应个人电脑销量萎缩以及中国经济疲弱的大环境。
芯片厂商超微半导体(AMD)AMD.N有58%的营收来自中国，高于2010年的45%。该公司第二季每股亏损0.09美元，略好于预期的亏损0.12美元。AMD在新闻稿中未提及中国。
分析师认为若中国央行未向金融体系注入流动性，经济增速将持续下降。法国兴业银行目前预计，中国国内生产总值(GDP)增速到2020年将降至低见4-5%。
**瞄准中产阶层**
一些分析师指出，企业可以透过将焦点转向中国政府支持的中产阶级发展项目上，度过中国经济放缓期。这些项目的目标是提高中产阶级占人口比重，从目前的40-41%，到2020年提高到45%以上。
William Blair分析师Nicholas Heymann认为，如果这些公司瞄准中产阶级，就可以实现在中国销售的稳定增长；但如果他们继续专注于地方政府支持的出口导向型项目，将会期望落空。
他指出，联合技术(UTX.N)旗下奥的斯电梯部门在中国顺利增长，因电梯需求增速超过供给。
饮料企业也凭借中产阶层的壮大而拉动销量。可口可乐(KO.N)首席执行官穆泰康本周稍早曾表示，中国是一个巨大消费者市场，拥有蓬勃发展的新兴中产阶层。
“我们对中国的长期前景十分看好，”他对记者表示。
不过，中国经济放缓对美国企业而言来得实在不是时候，因为此时正值欧元区持续低迷，而美国复苏进程也不振。
“中国影响着所有行业，有些行业又比较严重…”研究机构Langenberg的创始人Brian Langenberg称。
“在那些受到打击企业之中，许多是基建行业，类似卡特彼勒、Joy Global之类性质的企业。这可能产生溢出效应吗？可能会。这一季大概就会见真章了，”密西根州特拉弗斯城Northwestern Bank副总裁Perry Adams称。(完)
(编译 朱晓军/王兴亚/石冠兰 审校 蔡美珍)
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