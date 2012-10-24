美国三家大企业为保获利计划裁员

* 杜邦将裁员约2%

* 陶氏化学将裁员约5%

* 杜邦、3M、联合技术和联合包裹的营收均逊於预估

* 惠而浦和Coach的获利优於预期

路透波士顿10月23日电---面对营收趋疲,美国三家大企业周二警告称将进行裁员以保护获利.

陶氏化学(DOW.N)表示将裁员2,400人,约占员工总数的5%,并会关闭20家制造厂,力求每年节省5亿美元的运营成本.该公司称还将通过削减资本支出和投资,再额外节省5亿美元.

杜邦(DD.N)称计划裁员1,500人左右,约占全球员工总数的2%.这家化学公司面临建筑和可再生能源部门需求疲弱的困境.

联合技术(UTX.N)并未详细说明其正在考虑的裁员幅度,但称将把全年重组预算上调20%至6亿美元,因其军用设备的需求下滑.

杜邦和联合技术公布的第三季营收都疲於预期,跟随大趋势.这两家道琼工业指数企业都很受关注.据汤森路透I/B/E/S,已公布业绩的标准普尔500指数.SPX企业中,有63%的营收不及分析师预期,远高於通常财报季38%的比例.

"我们在认真观察宏观环境,"联合技术执行长Louis Chenevert对路透表示."欧洲经济仍然非常迟滞,北美在缓慢复苏."

开始裁员的美国大企业绝不止陶氏化学,杜邦和联合技术这几家.芯片制造商超微半导体(AMD)AMD.N上周称,将裁员15%,以应对需求疲软以及消费者转向平板电脑的问题.

美国柴油发动机制造商康明斯(CMI.N)、eBay(EBAY.O)旗下的PayPal,以及营利性大学经营商Apollo GroupAPOL.O本月稍早也宣布规模相对较小的裁员.

尽管美国失业率9月降至四年低位7.8%,但仍是美国经济从衰退中强劲复苏的一个重要障碍.

尽管这些裁员行动不会都发生在美国,但裁员浪潮对於争取连任的奥巴马总统不是好消息.

这些裁员行动是本财报季迄今企业对需求下滑与全球经济不确定性的较极端反应之一,而且最近的数据预示将来可能有更多的裁员行动.

据追踪裁员数据的咨询公司Challenger, Gray and Christmas,9月美国雇主的裁员数量比8月增加5%,而8月裁员数量触及20个月低点.

"这可能是一个预兆,"该公司的首席执行官John Challenger在谈到杜邦裁员之举时表示.

杜邦拟裁减的员工数量,比不上这次衰退期间和之後美国大型企业动辄数以千计的裁员规模.多数大企业把员工数量维持在较低水平,因此进一步裁员的空间有限.

"营收不断放缓,可以预见企业会借助裁员来提高获利,"Northwestern Bank的投资组合经理Perry Adams表示.他持有的股票包括联合技术与3M."但他们的规模已经相当精简,必须谨慎行事."

**营收忧虑**

多个行业的企业上财季营收均低於预期,其中包括制造业者3M(MMM.N)、科技设备与服务提供商施乐(全录,Xerox)(XRX.N)和最大的包裹递送企业联合包裹(优比速,UPS)(UPS.N).

营收低於预期,反映了美元在第三季大幅升值的影响.

3M与施乐调降了对年内剩余时间内的获利预估,而UPS则维持财测不变.UPS股价收高3%报73.73美元,杜邦下挫9%至45.25美元.施乐收低5.1%至6.67美元,3M下跌4.1%至88.73美元.

3M首席执行官Inge Thulin表示,公司预期第四季经济将保持稳定,既不会急剧放缓,也不会明显改善.

"我们预计不会有改善,但我们相信经济将保持稳定,"Thulin对投资者表示,"存在许多不确定性."

其中的一个不确定因素是中国,中国经济放缓导致其不再是跨国企业非常可靠的增长引擎.3M指出,当季在中国的销售持平,对工业与运输产品的需求下降,与医疗保健及办公设备需求增长相抵.

投资者亦关注美国消费者未来两个月在假日购物季的表现,这个购物季对於零售商、消费品生产商与快递公司来说非常关键.

在周二公布业绩的公司中,面向消费者的公司表现要好於面向企业用户的公司.家用电器生产商惠而浦(Whirlpool)(WHR.N)第三季获利优於预期,并提高了年内剩余时间获利预估,因其成功地提高了价格.提高价格改善了其利润率,但打压了营收,其第三季营收下降2.8%.

总体来看,投资者仍然担心企业营收增长放缓将削弱企业前景.(完)

--编译 王翔琼/王丽鑫/张涛;审校 徐文焰/程琳

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