分析：全球前景黯淡 美企纷纷勒紧腰带

图为百元面值的美元现钞。 REUTERS/Yuriko Nakao

路透纽约10月26日 - 对于明年能否摆脱今年面临的艰难经济和市场环境，美国企业远没那么乐观。而这很可能损及资本投资和就业增长。

根据汤森路透对财报的分析，10月前三周，有165家美企在谈及获利和营收前景时提到了全球经济放缓，高于上年同期的108家，以及上季的97家。

这些财报声明中有很多都用到了“具有挑战性的宏观经济环境”或“全球不利因素”的描述。

今年美企获利和营收一直承压，主要归因于强势美元、中国和巴西经济疲弱、以及石油和大宗商品价格下跌。

美元升值意味着美企以外币计价的获利当兑换成美元时将减少，并削弱美国出口竞争力。新兴市场经济疲弱已拖累跨国美企的营收，而能源、金属和矿产价格暴跌不仅损及了石油生产商和矿商，也拖累了制造商和服务企业。

很明显，问题并非普遍存在，上周四科技巨头亚马逊(AMZN.O)、Alphabet(GOOGL.O)和微软(MSFT.O)公布的业绩好于预期，就证实了这一点。这三家公司均从云计算业务扩张中获益。

但近几周宣布裁员的大公司中，包括综合性工业集团联合技术(UTX.N)和通用电气(奇异,GE)(GE.N)、科技巨头惠普(HPQ.N)以及全球最大油田技术服务公司斯伦贝谢(Schlumberger)(SLB.N)。

就连社交媒体公司推特(Twitter)(TWTR.N)和生物技术集团Biogen(BIIB.O)也已经表示计划裁员。

根据就业咨询公司Challenger, Gray & Christmas的报告，大企业第三季宣布裁减205,759个美国工作岗位，为2009年第三季以来最高。

同时，卡特彼勒(Caterpillar)(CAT.N)对分析师表示，预计资本支出将“不到2012年的一半”；家电制造商惠而浦(Whirlpool)(WHR.N)则将2015年资本支出规模下调至7-7.5亿美元，此前预估为7.5-8亿美元。

第三季整体企业获利较上年同期料下降2.8%。根据汤森路透数据，迄今为止，59%的公司公布营收不及分析师预估。

市场对2016年的预期同样降低。分析师7月时预计第一季和第二季企业每股盈余将分别增长9.2%和13.7%，但现在增幅预估分别降至4.8%和5%。

根据美银美林全球研究报告，企业自身预估低于市场预期的幅度为2014年6月以来最大。

**可能反弹**

当然，也没几个人认为经济会直线下滑。一旦美元和油价企稳，很多公司的前景可能会迅速改善，获利和收入也许会超过预期，为股价上扬奠定基础。

一些消费者驱动型公司也继续表现良好，在美国市场很好，甚至在中国也不错。耐克(NKE.N)和玩具公司美泰儿(Mattel)(MAT.O)均表示，预计中国业务仍会实现较高增长率。

受到打击的一些跨国公司，比如家居用品巨头宝洁(宝硷,P&G) (PG.N)曾发出信号--业务可能将看到转机。宝洁称，预计下半年营收增幅将上升，公司侧重于获利更丰厚的产品线，如帮宝适(Pampers)尿不湿和汰渍(Tide)洗涤剂。

很多感受到海外经济成长放缓影响的公司，正是那些几年前寄望于中国和其他新兴经济体支撑获利的企业。

比如，国际商业机器(IBM)公司(IBM.N)表示，中国市场大单交易有所减少，导致第三季度中国业务收入下降17%。该公司下调了全年获利预估。

RidgeWorth Investments投资组合经理Alan Gayle表示，他在把股权投资组合越来越多地转投总部在美国的公司，这些公司对中国和其他新兴市场曝险有限。

“我已经撤出了对中国和新兴市场的曝险，直到有更明确的迹象显示它们的经济已停止放缓，”他说。他预计总营收增长将继续成为在中国的美国公司所面临的挑战。

但他仍持谨慎乐观看法，即油价和其他大宗商品价格已接近触底，欧美消费者支出应能保持稳定。

“我们认为，全球经济衰退的可能性依然很低，”他说。(完)