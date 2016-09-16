焦点：美国鼓励大公司汇回海外获利 2.1万亿巨资将牵动美元汇率

路透伦敦9月15日 - 如果说欧盟对苹果开出的巨额补税单将间接鼓励美国公司将更多获利汇回国内，那么近来的历史显示，这只会给美元带来提振。

美国总统候选人特朗普和希拉里克林顿均承诺，将采取措施鼓励大公司将更多存在海外、尚未纳税的获利汇回国内，这些获利的规模估计在2.1万亿美元。

2005年布什(布希)政府推出了本土投资法案(HIA)，将海外汇回资金的实际税率从35%降至5.25%，当年大约有3,000亿美元回到美国。

如下图显示，当年美元兑欧元、以及美元指数均上涨约10%，尽管仍有分析师争议美元的这股涨势究竟多大程度上是受这个税收方案推动。

2005年本土投资法案与美元变动图表：tmsnrt.rs/2cymacf

同期美元兑日圆上涨15%。

“美国企业放在海外的现金比以往任何时候都多，所以新的资金汇回免税期措施对于美元的提振作用可能大于2005年，”摩根士丹利7月时在一份报告中表示。

“不过我们强调，这个整体海外获利数字夸大了未对冲外汇金额，而这部分外汇才会影响到外汇市场。”

**欧洲避税天堂**

这家美国银行还列出了几张数据表，称这些表格显示出多数资金都汇聚到了什么地方。大约56%的资金被再投资于欧洲，其中爱尔兰与荷兰分别占12%和19%，而投到传统避税天堂百慕大和新加坡的资金各占7%。

但查阅在海外持有资金最多的美国公司的账户，可以发现多数资金都以美元形式持有，这意味着极少或没有资金需要从其它货币兑换成美元，比如从欧元兑换成美元。

例如，苹果去年表示，旗下数家外国子公司持有的1,869亿美元现金及现金等价物“大多是美元计价资产”。

截至6月30日，微软1,130亿美元海外资金中有92%以美国公债、机构债、公司债或抵押贷款支持证券的形式持有。

花旗首席汇率分析师Steven Englander表示，现在甚至只是把美元汇回美国，可能都会对美元汇率产生很大影响。

“美元资金回归美国股市的速度要比非美元资金更快，”他说。

“这会非常利好美国股市，很可能也会吸引外币资金流入美国，推升风险意愿，进而推高美国资产收益。这对美元也很有利。”

Englander表示，目前的海外资产规模约为2.5万亿美元。即便把其中一小部分从外币换成美元，都可能产生巨大影响。

“没有人确切地知道这些海外资产的各种货币占比情况。美元占80%听起来比较合理。因此2.5万亿美元中的20%也是一个不小的数字，”他补充称。(完)