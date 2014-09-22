美国财政部针对税负倒置等企业避税之道采取行动

亚股下跌同时美元回吐涨幅 因朝鲜紧张局势升温
路透新加坡4月18日 - 亚洲股市周二回落，同时美元回吐之前因美国财长努钦支持美元强势的讲话而录得的涨幅，因朝鲜紧张局势升级打压人气。
路透华盛顿9月22日 - 美国奥巴马政府周一表示，其将针对“税负倒置”等企业避税之道采取数项行动，将降低税负倒置企业所能得到的税负优惠，以及让实现税负倒置的困难度升高。
财政部高级官员在与记者的电话会议上表示，新的税负倒置规定生效日期是周一。
美国财政部长雅各布·卢在声明稿中表示：“在实施后，能够有意义地降低税负倒置的经济效益，以及可能的话，可以全然阻止税负倒置，从这两方面来看，这些首批有针对性的举措对压制用来逃避美国赋税的旁门左道有重大进展。”(完)
(编译 戴素萍 审校 张明钧)
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路透新加坡4月18日 - 亚洲股市周二回落，同时美元回吐之前因美国财长努钦支持美元强势的讲话而录得的涨幅，因朝鲜紧张局势升级打压人气。
路透东京4月18日 - 美国商务部长罗斯(Wilbur Ross)周二与日本官员会面后表示，美国亟欲加强与日本间的贸易关系。
路透4月18日 - 评级机构穆迪表示： * 日本经济正在积聚动能，出口增长和预期中的财政支持举措提供支撑 * 预期日本政策刺激将为国内经济带来支持，抵消美国贸易政策可能进一步转向保护主义带来的下行风险 * 日本短期经济增长前景面临的风险大致平衡 * 自日本政府于2016年8月公布财政刺激方案之后，该国经济正显示出通胀攀升的迹象 (完) (编译 徐文焰；审校 张荻)