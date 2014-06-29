美国消费者信心数据公布后金价持稳 铂金上扬

路透纽约/伦敦6月27日 - 金价周五收盘基本持平，因强于预期的美国消费者信心指数损及黄金的避险吸引力。铂金系金属攀升，因对南非国有能源企业工人罢工的忧虑挥之不去。

美国股市基本持平，美元小跌并未能刺激金价周五上扬，因数据显示，6月汤森路透/密西根大学消费者信心指数上扬，因消费者仍乐观认为，首季经济萎缩是因严冬所致。

第二季只剩下最后一个交易日，金价有望录得近3%的涨幅，连涨第二季。不过，黄金涨幅不及其他贵金属。

乌克兰和伊拉克的地缘政治紧张局势久拖不决，今年迄今提振黄金的避险吸引力。但分析师仍看空黄金后市的表现，因美元可能走强，股市可能上扬和通胀可能保持在较低水平。

“一旦地缘政治紧张局势缓解，金价看似可能出现修正，这时我们预计黄金走势回归基本面，金价回落的主要原因，”巴克莱资本的贵金属分析师Christopher Louney表示。

1905 GMT，现货金XAU=小涨0.1%，报每盎司1,318.46美元，徘徊在周二盘中触及的4月中来最高1,325.90美元附近。

美国COMEX-8月期金GCQ4收涨3美元，报每盎司1,320美元。根据路透初步数据，成交量较30日均值低约25%。

从第二季表现来看，白银有望录得7%的涨幅，为三季度来最高。铂金可能攀升5%，为2012年第三季以来最大季度涨幅。钯金有望攀升9%。

交易商警告称，金价后市将有更多震荡的走势，因担忧最大消费国中国的进口疲弱，以及发现该国有150亿美元的贷款与黄金虚假贸易有关。

其他贵金属方面，现货银XAG=回落0.1%，报每盎司21.02美元。现货铂金XPT=攀升0.7%，报每盎司1,473.50美元。现货钯金XPD=上涨0.8%，报每盎司838.90美元。

铂金系金属攀升，因有消息称，如果在薪资和其他问题上的纠纷得不到解决，南非最大的工会NUMSA在国有电力公司Eskom ESCJ.UL的成员将举行自发性罢工。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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