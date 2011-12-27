美国圣诞消费踊跃 或再迎购物高峰

Phyllis Aoerlin在加州Target Store采购圣诞节后的促销品。摄于12月26日。

路透12月26日电---很多美国人周一放假,一些人出门加入购物行列.这一天有望出现假日季的第三大购物高峰.

连锁店也希望,那些前来消费数以百万计礼券的消费者,或许愿意再额外支出一点自己的现金.

在圣诞节的第二天,许多零售商仍依靠打折来吸引购物者.

2010年尽管下了几场大雪,但最後一周销售额约为620亿美元,占整个假日季的12%左右.

"今年会超过这一数字,在零售'第二季'的销售额将达到720亿美元左右,"Customer Growth Partners总裁Craig Johnson认为.

Johnson在周一上午表示,周一一天的商品销售额最多可达290亿美元,超过黑色星期五的270亿美元.当时他看到市郊购物中心的停车场里车辆停得满满的.

互联网购物优惠也大受欢迎,尤其是圣诞节当天,当时多数商店关门.例如Target Corp(TGT.N)在圣诞节推出网上订单满50美元减10美元的优惠.

根据IBM(IBM.N)数据,圣诞节网上销售额较2010年增长16.4%,12月26日截至美东时间下午三点的销售额增幅为10%.

全美零售商联合会预计假日季销售将增长3.8%,达到创纪录的4,691亿美元,增幅小於去年但强於今年销售旺季来临前的预测.

今年圣诞节的隔天正好在周一,为六年来首次.这一天对购物者而言更为重要,尤其是那些放假一天的人.

那些前往波士顿普鲁丹特尔中心(Prudential Center)的Saks Fifth AvenueSKS.N购物的人们称,购物享受六到七折的折扣,值得排队抢购.

根据Consumer Reports的调查结果,计划在未来几日购物的美国人占到四成,同时也有46%的人没有购物计划.在有购物打算的人当中,82%表示吸引力最大的就是节後大甩卖,47%的人要去花掉礼券.

追踪零售商和购物中心客流量的ShopperTrak认为,今年的12月26日料将成为仅次于黑色星期五以及12月23日星期五之後的第三大购物高峰日.(完)

--编译 郑茵;审校 戴素萍

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