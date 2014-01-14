美国法官否决苹果要求 将设立反垄断监管人

德国政府将今明两年GDP增长预估上调至1.5%和1.7%--消息人士
路透柏林4月25日 - 德国两名政府高官周二对路透称，德国政府略微上调了其对今明两年德国经济增长的预估，因对于日益上升的全球需求的乐观看法增强。
路透纽约1月13日 - 苹果(AAPL.O)周一未能成功阻止设立反垄断监管人；此前一名法官认定该公司合谋操纵电子书价格。
在一场听证会上，美国曼哈顿地方法官DeniseCote驳回了苹果的请求：延期执行一项要求该公司在上诉期间设立一外部合规监管人的命令。
她说，“我希望这套监管机制能够成功在苹果运行。”
法官同时表示，获选为监管人的律师MichaelBromwich所申报的声明“未有任何不当之处”。苹果根据该申报声明，认为他不合资格。
Cote表示，她将会迅速发出一项决议解释她的理由。她并称届时苹果将有48小时时间向纽约联邦上诉法庭诉请紧急中止令。
苹果委任律师Theodore Boutrous表示，苹果将会上诉。司法部一名发言人则拒绝立即置评。(完)
(编译 张明钧; 审校 张涛)
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