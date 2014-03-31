美国法官裁决多家银行须对利率操纵指控进行应诉

路透纽约3月28日 -美国曼哈顿一联邦法官裁决，多家国际性银行必须应诉。这些诉讼指控其在2006-2010年间操纵日圆计价贷款的指标利率，违反了美国商品交易法(U.S. Commodity Exchange Act)。

美国地方法院法官GeorgeDaniels在周五的裁决中还批准了这些银行的动议，即驳回针对他们违反反垄断规定和不正当得利的相关指控。

这些银行在2012年遭到指控，称其操纵日圆计价短期贷款的指标利率。它们中包括瑞穗银行(8411.T)、摩根大通(JPM.N)、巴克莱(BARC.L)、瑞银UBSN.VX和花旗(C.N)。

用来为广泛金融产品定价的利率指标，每天都根据银行提交的利率水平设定，然后成为普遍采用的市场利率或银行融资利率。

尚未立刻联系到这些银行的律师予以置评。

根据诉讼，这些银行故意并有组织地向日本全国银行协会和英国银行家协会(British BankersAssociation)提交虚假利率。这两个机构负责确定指标利率。

被操纵的利率包括欧洲日圆东京银行间拆放款利率(TIBOR)，日圆伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)和欧洲日圆TIBOR期货合约。(完)

(编译 李爽 审校 王翔琼/徐文焰)

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