丰田同意支付逾10亿美元和解汽车突然加速诉讼案

根据周三公布的法院文件，丰田汽车同意支付逾10亿美元，和解在美国因汽车突然加速而面临的诉讼。原告律师称，和解条件包括向客户直接提供经济赔偿，以及给大约325万辆汽车安装刹车优先系统等。据法庭文件，原告律师的律师费将高达2亿美元。路透