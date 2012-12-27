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路透中文国际短讯 | 2012年 12月 27日 星期四 15:18 BJT

丰田同意支付逾10亿美元和解汽车突然加速诉讼案

根据周三公布的法院文件，丰田汽车同意支付逾10亿美元，和解在美国因汽车突然加速而面临的诉讼。原告律师称，和解条件包括向客户直接提供经济赔偿，以及给大约325万辆汽车安装刹车优先系统等。据法庭文件，原告律师的律师费将高达2亿美元。路透

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