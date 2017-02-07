综述：美国法院周二将就是否恢复特朗普的入境禁令听取辩论

2017年2月4日，美国洛杉矶，民众在洛杉矶国际机场举行集会，抗议特朗普签署的旅行禁令。 REUTERS/Ringo Chiu

路透旧金山/华盛顿2月6日 - 美国一家联邦上诉法院周二将就是否恢复总统特朗普的入境禁令听取辩论。此前特朗普发布行政令临时禁止七个穆斯林国家公民入境，这是其上台两周以来最受争议的一项政策。

在周一发布的一项简报中美国司法部表示，上周一名联邦法官叫停特朗普行政令的决定过于宽泛，“至多”应该限于已经获准进入美国和暂时在海外的人，或者限于那些想要离开并将返回美国的人。

上述说法未出现在美国政府在联邦第九巡回上诉法院提交的陈述之中，可能代表其立场有所软化。

上周五西雅图美国地方法院法官罗巴特(James Robart)叫停入境禁令，为受影响的七国公民进入美国打开了一个窗口。

位于旧金山的第九巡回上诉法院周一要求代表华盛顿州、明尼苏达州以及司法部的律师就是否应该继续搁置入境禁令展开辩论。该法院定于周二太平洋标准时间下午三点(2300 GMT)听取口头辩论。

特朗普曾表示，入境禁令旨在保护美国免于恐怖主义威胁。反对人士则称，这项为期90天的禁令是非法的；该禁令禁止伊朗、伊拉克、利比亚、索马里、苏丹、叙利亚和也门七国公民入境美国，并对所有难民实行120天的入境禁令。

国家安全资深人士、大型美国科技企业和十多个州的执法官员支持反对入境禁令的法律行动。

该案可能最终上诉至美国最高法院。

十名美国前国家安全和外交政策官员在法庭上提交了一份声明，辩称入境禁令无助于国家安全。这十名官员在共和党以及民主党总统执政时都曾任职。

美国前国务卿克里和奥尔布赖特、前国家安全顾问苏珊·赖斯(Susan Rice)、以及前中央情报局(CIA)局长海登(Michael Hayden)和莫雷尔(Michael Morell)均在该声明上签名。

政府请求该巡回上诉法院立即暂停罗巴特叫停该行政令的裁决。周末，该法院驳回了政府提出的请求。

该巡回上诉法院表示，将在收到更多信息之后考虑政府的诉求。

特朗普回应了这项入境禁令面临的挑战，对罗巴特，进而整个司法体系进行了指责。

周一在视察佛罗里达坦帕市的美国中央司令部(CENTCOM)时为自己的这项行政命令辩护。

“激进的伊斯兰恐怖分子决定要袭击我们的本土，就像911事件那样，”特朗普说，“我们需要为那些热爱我们国家的人民，建立起强力的机制，”特朗普并表示他不希望允许“要摧毁我们以及我们国家的人”入境。

**各州官员反对特朗普的禁令**

相较于美国司法部，特朗普入境禁令的反对者目前得到更多诉讼陈情文件的支持。至少17个州的司法部长、100余家公司和十几个劳工和民权团体提交的十几件“法庭之友”法律文书，都支持暂缓穆斯林入境禁令的裁决。相比之下，支持美国政府的此类文书仅有三份，来自于大约12个保守团体。

“特朗普总统的行政命令违宪、不合法，从根本上来说也不符合美国精神--我们不会支持，因为它损害了我们的家庭、经济以及体制，”纽约州检察长Eric Schneiderman表示。

知名科技公司，包括苹果(AAPL.O)、谷歌(GOOGL.O)和微软(MSFT.O)等周日也向上诉法院提交了类似的申诉状，称入境禁令给“美国企业、创新和增长带来重大伤害。”

伊隆-马斯克(Elon Musk)创立的特斯拉(TSLA.O)和SpaceX两家公司也加入了申诉的行列。

特朗普在旧金山法院诉讼的难度较大，因为该法院由具有自由主义倾向的法官主导。上诉法院对于推翻现状往往较为谨慎，在本案中的现状指的是下级法院作出的暂停实施入境禁令的决定。

上诉法院关注的只是地区法院是否有合理的理由暂停执行入境禁令；对于特朗普是否有权力发布该禁令这场更大的官司，则将在诉讼后期审理。

特朗普竞选时的一个核心纲领就是要将限制入境作为一项国家安全措施。特朗普最初提议暂时限制所有穆斯林入境。

美国总统过去曾获得全面授权以便打击恐怖主义，但挑战入境禁令的个人、州和民权组织称，特朗普政府没有拿出证据，说明此举是为了应对某项威胁。

智库New America表示，自911事件以来，所有受到伊斯兰武装分子授意在美国发动致命袭击的人，都是美国公民或合法居民。袭击者中并没有入境禁令清单国家的移民或出身此类家庭的人。

特朗普则借由抨击司法制度，表达他对面临法律挑战的沮丧情绪。

他讽刺罗巴特是“所谓的法官”，并且周日把其在推特上的攻击对象，从罗巴特个人扩大至“法院系统”。

“简直不敢相信，一名法官能把我们的国家置于如此危险的境地，”特朗普在推文中称。“如果真发生了什么事，就找他和法院系统算账吧。”(完)