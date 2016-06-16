美国法官将大众汽车排放和解案期限展延一周至6月28日

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透6月15日 - 美国一名法官周三晚间将大众汽车(福斯汽车, Volkswagen)(VOWG_p.DE)就柴油引擎排放测试丑闻，与美国政府监管机构及近50万名2.0升汽车车主达成最终和解的期限展延至6月28日。
4月时宣布的初步和解内容包括，由大众汽车买回近50万辆制造污染的汽车、就过度排放成立环境补救基金，以及另一个推广绿能汽车技术的基金。
美国法官Charles Breyer在4月设定6月21日为公开提出最终和解的期限，但他在周三发布的法令中同意将完成这项复杂协议的期限延长一周。(完)
(编译 陈宗琦；审校 白云)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。