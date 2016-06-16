美国法官将大众汽车排放和解案期限展延一周至6月28日

路透6月15日 - 美国一名法官周三晚间将大众汽车(福斯汽车, Volkswagen)(VOWG_p.DE)就柴油引擎排放测试丑闻，与美国政府监管机构及近50万名2.0升汽车车主达成最终和解的期限展延至6月28日。

4月时宣布的初步和解内容包括，由大众汽车买回近50万辆制造污染的汽车、就过度排放成立环境补救基金，以及另一个推广绿能汽车技术的基金。

美国法官Charles Breyer在4月设定6月21日为公开提出最终和解的期限，但他在周三发布的法令中同意将完成这项复杂协议的期限延长一周。(完)