美国法官初步批准大众汽车及博世公司的和解方案

路透华盛顿2月14日 - 美国一位联邦法官周二初步批准了大众汽车(Volkswagen)(VOWG_p.DE)因尾气排放造假丑闻支付至少12.2亿美元，修理或回购已在美国销售的近8万辆3.0升柴油汽车的计划。

美国旧金山地区联邦法院法官Charles Breyer还在法庭聆讯中同意，初步批准德国汽车零部件供应商博世公司(Robert Bosch) 的另一项和解方案，即向美国大众柴油车车主支付3.275亿美元。

如果监管机构不同意和解方案中对所有3.0升豪华车保时捷、奥迪和大众柴油车进行修理，则这家2016年汽车销量居全球之首的汽车生产商可能将被迫支付最多40.4亿美元。Breyer将在5月11日就是否最终批准和解方案进行聆讯。

大众汽车目前已同意在美国总计支付至多250亿美元，来解决车主、环保部门、美国部分州以及经销商的回购要求。

大众汽车将于2月24日根据一项认罪协议在底特律对三大重罪认罪。该协议旨在解决美国对大众汽车安装秘密软件来伪造排放测试结果的指控。(完)