美国知名励志作家科维去世 享年79岁

欧洲央行员工代表称该央行“群体思维”倾向恐不利察觉金融危机
路透法兰克福10月26日 - 欧洲央行两名员工代表周三表达不满，称所属的工作环境压抑异议，这可能有碍欧洲央行察觉下个金融危机的能力。
路透爱达荷州SALMON 7月16日电(记者 Laura Zuckerman)---美国畅销励志类书籍《高效能人士的七个习惯》的作者科维(Stephen R. Covey)周一在爱达荷一家医院去世，享年79岁。
科维的家人在一份声明中称，科维4月曾在自行车骑行中摔倒，当时造成的伤害最终夺去了他的生命。
曾是犹他州杨百翰大学(Brigham Young University)教授的科维在盐湖城创建了一所高管培训中心。1997年，该中心与Franklin Quest公司合并成立了FranklinCovey，主要提供时间管理研讨会和相关出版物。
科维是哈佛大学工商管理硕士，且拥有杨百翰大学博士学位。
但真正让科维名声大振的是1989年出版的自助商业成功指南《高效能人士的七个习惯》。
1996年，科维被《时代》杂志评选为最具影响力的25位美国人之一，且在2011年被Thinkers50评为世界50名顶级商业思想家之一。
科维的网站显示，先後以38种语言出版的《高效能人士的七个习惯》在全球的销量突破了1,500万本，其音频版销量也达到150万。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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