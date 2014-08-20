美国第三大有线企业Cox无意收购T-Mobile US或上市--总裁

路透华盛顿8月19日 - 美国第三大有线及宽带企业Cox Communications Inc总裁Pat Esser周二表示，该公司无意与无线通讯运营商T-Mobile US Inc TMUS.N或其他有线竞争对手进行合并，打消了近期关于这家未上市企业的传言。

“我们没就收购T-Mobile进行任何磋商，”Esser对路透表示，“公司内部没有任何动向觉得我们需要收购或与一家无线通讯企业相整合。”

当被问及Cox是否考虑与Charter Communications Inc

(CHTR.O)或Cablevision Systems CorpCVC.N等规模较小的有线竞争对手之一合并时，Esser称，家族持有的Cox不希望成为上市企业。(完)

(编译 于春红; 审校 李婷仪)

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