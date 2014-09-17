综述：美国消费者物价回落 美联储升息的迫切性降低

图为美国阿肯色州一名女士和孩子在一家试营业的沃尔玛便利店内购物。 REUTERS/Rick Wilking

路透华盛顿9月17日 - 美国8月消费者物价近一年半以来首次回落，且潜在通胀压力温和，这可能降低美国联邦储备委员会(FED/美联储)升息的迫切性。

美国劳工部周三公布：美国8月消费者物价指数(CPI)较前月下降0.2%，因能源价格全面走低，抵消了物价和租房成本攀升产生的影响。

这是CPI自去年4月以来首度回落，7月为增长0.1%。分析师原预计8月CPI持平。

“经济中仍有大量的闲置，足以牢牢限制物价上涨的势头，这将支持那些认为在首次升息前需有耐心的联储决策者的观点，”Miller Tabak的首席经济策略师Anthony Karydakis表示。

8月CPI同比增长1.7%，为五个月来最小同比增幅，7月为增长2.0%。

通胀在第二季加速增长，引发市场臆测美联储可能提前升息。但之后有所降温。

扣除波动性较大的食品和能源价格，核心CPI上月基本持平，为2010年10月来首次。7月为小升0.1%。

8月核心CPI同比增长1.7%，低于7月1.9%的增幅，也是3月以来最低同比增幅。

美联储设定的通胀目标为2%，且密切关注一项低于CPI的指标来判断经济的通胀压力。

数据公布后，美元兑一篮子货币走软，美国公债价格小幅攀升。美股走高。

今日稍后，美联储将结束为期两天的政策会议，按计划将在1800 GMT发布政策声明，市场将密切关注，从中寻找首次升息时机的线索。

许多分析师认为，美联储可能最早在明年6月升息，而利率期货直指首次升息时间是7月。美联储自2008年12月以来一直将指标利率保持在近零水平。

**薪资增长迟滞**

尽管经济看似已走上了可持续增长的道路，但薪资增长缓慢使物价压力处于较低水平。经通胀调整后的平均时薪8月增长0.4%，同比增幅也仅为0.4%。

另一项数据显示，9月建筑商信心跳升至近九年最高，他们报告自夏初以来，买家客流量大幅激增。

建筑商信心大幅提升凸显经济基本面不断改善。不过，从短期来看通胀仍然温和。

8月能源价格连跌第二个月，录得去年3月以来最大月度跌幅。能源价格普跌，汽油价格在7月回落0.3%后8月再度重挫4.1%。

食品价格在7月上涨0.4%后8月再度攀升0.2%，因加州乾旱造成的影响继续发酵。

航空费用连续第二个月大幅下降也拖累核心CPI。服装和二手车价格回落也重压CPI。娱乐服务价格录得2009年12月以来最大月度跌幅，民用家具价格下跌。

房租上月上涨0.2%，7月攀升0.3%。酒精类饮料的价格录得2007年1月以来最大月度涨幅。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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