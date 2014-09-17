综述：美国消费者物价回落 美联储升息的迫切性降低

焦点：中国新能源汽车政策迫使丰田转向电动车
路透上海4月19日 - 汽车产业看起来势不可挡的电动车热潮，尤其是中国主推新能源汽车的政策，迫使丰田汽车进行战略调整。用该公司一位高管的话称，是“烦恼的”战略大转弯。丰田按销量是全球第二大汽车公司。
路透华盛顿9月17日 - 美国8月消费者物价近一年半以来首次回落，且潜在通胀压力温和，这可能降低美国联邦储备委员会(FED/美联储)升息的迫切性。
美国劳工部周三公布：美国8月消费者物价指数(CPI)较前月下降0.2%，因能源价格全面走低，抵消了物价和租房成本攀升产生的影响。
这是CPI自去年4月以来首度回落，7月为增长0.1%。分析师原预计8月CPI持平。
“经济中仍有大量的闲置，足以牢牢限制物价上涨的势头，这将支持那些认为在首次升息前需有耐心的联储决策者的观点，”Miller Tabak的首席经济策略师Anthony Karydakis表示。
8月CPI同比增长1.7%，为五个月来最小同比增幅，7月为增长2.0%。
通胀在第二季加速增长，引发市场臆测美联储可能提前升息。但之后有所降温。
扣除波动性较大的食品和能源价格，核心CPI上月基本持平，为2010年10月来首次。7月为小升0.1%。
8月核心CPI同比增长1.7%，低于7月1.9%的增幅，也是3月以来最低同比增幅。
美联储设定的通胀目标为2%，且密切关注一项低于CPI的指标来判断经济的通胀压力。
数据公布后，美元兑一篮子货币走软，美国公债价格小幅攀升。美股走高。
今日稍后，美联储将结束为期两天的政策会议，按计划将在1800 GMT发布政策声明，市场将密切关注，从中寻找首次升息时机的线索。
许多分析师认为，美联储可能最早在明年6月升息，而利率期货直指首次升息时间是7月。美联储自2008年12月以来一直将指标利率保持在近零水平。
**薪资增长迟滞**
尽管经济看似已走上了可持续增长的道路，但薪资增长缓慢使物价压力处于较低水平。经通胀调整后的平均时薪8月增长0.4%，同比增幅也仅为0.4%。
另一项数据显示，9月建筑商信心跳升至近九年最高，他们报告自夏初以来，买家客流量大幅激增。
建筑商信心大幅提升凸显经济基本面不断改善。不过，从短期来看通胀仍然温和。
8月能源价格连跌第二个月，录得去年3月以来最大月度跌幅。能源价格普跌，汽油价格在7月回落0.3%后8月再度重挫4.1%。
食品价格在7月上涨0.4%后8月再度攀升0.2%，因加州乾旱造成的影响继续发酵。
航空费用连续第二个月大幅下降也拖累核心CPI。服装和二手车价格回落也重压CPI。娱乐服务价格录得2009年12月以来最大月度跌幅，民用家具价格下跌。
房租上月上涨0.2%，7月攀升0.3%。酒精类饮料的价格录得2007年1月以来最大月度涨幅。(完)
(编译 母红; 审校 李军)
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