综述：美国11月CPI创近六年最大月度降幅 但美联储仍料在明年升息

路透华盛顿12月17日 - 美国11月消费者物价指数(CPI)录得近六年最大降幅，因汽油价格大跌，但这并未改变有关美国联邦储备委员会(美联储/FED)将在2015年中升息的看法。

劳工部周三公布，11月CPI较前月下降0.3%，为2008年12月来最大降幅；较上年同期上涨1.3%，为九个月来最低升幅。10月CPI为较前月持平，较上年同期上升1.7%。

美联储官员在两日会议后发布的声明，将这种通胀下滑的趋势视为暂时情况。美联储对经济给出乐观评估，并释出将在明年某个时间升息的强烈信号，改变了将在“相当一段长时间”保持近零利率的承诺，展现出对美国经济的信心。

“明年上半年将满足升息的条件，”Naroff Economic Advisors首席分析师Joel Naroff表示。

美联储称，其预计通胀率将逐步升向2%的目标水准。美联储自2008年12月以来一直维持短期利率在近零水准。

华尔街原本预期11月CPI会较10月仅下降0.1%，较上年同期增长1.4%。

尽管通胀率趋于下行，但就业增长仍加速，经济中闲置产能的消化速度最近几个月也加快。劳工部报告还显示，11月经通胀调整后的每周平均所得创六年来最大增幅。

在美联储对经济抱有信心支撑下，美股上扬，美国公债价格下跌。美元兑一篮子货币跳涨。

原油价格暴跌可能暂时抑制整体通胀。原油价格本周触及五年半新低，因美国页岩油产出增长，且全球需求减缓。

基础物价压力在10月显示出一些爬升迹象后，已经略有消退，不过可能只是暂时现象，因房租成本继续攀高。

扣除食品与能源项目后，核心CPI微升0.1%，10月为上涨0.2%。截至11月的一年中，核心CPI上涨1.7%，10月上升了1.8%。

“如果(美联储决策者)因为油价下跌而推迟收紧政策，也是出于谨慎考虑，担心对经济可能产生影响，”FTN Financial驻纽约经济分析师Jay Morelock说。

“若能源价格继续下跌，能源企业资本支出减少，可能导致上半年的GDP下滑。”

汽油价格录得2008年12月以来最大跌幅，目前已经是连续第五个月下滑。在核心CPI中，住宿成本在11月上升0.3%，10月上涨0.2%。

航空机票、医疗服务以及酒类价格也上涨。但新车价格下跌，家居、服饰以及二手车价格也一同下降。

图表：

美国消费者物价： link.reuters.com/duq93t

核心CPI： link.reuters.com/guq93t

(完)

(编译 杜明霞/李爽/郑茵 审校 孙茉莉/李婷仪)

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