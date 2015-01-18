综述：美国消费者物价录得六年来最大降幅 但消费者信心升至11年最高

图为芝加哥市内假期购物季的消费者。 REUTERS/John Gress

路透华盛顿1月16日 - 12月美国消费者物价录得六年来最大月度跌幅，而一项衡量基本通胀的指标持平，这可能促使美国联邦储备委员会(FED/美联储)在升息时更加谨慎。

尽管通胀数据疲弱，但周五公布的其他数据显示，美国经济增长势头仍然稳健，上月制造业产出增长，1月消费者信心触及11年最高水平。

美国劳工部周五公布，12月消费者物价指数(CPI)较前月下降0.4%，为2008年12月以来最大月度降幅。11月下降0.3%。

12月CPI同比仅增长0.8%，为2009年10月以来最小增幅，远低于11月录得的1.3%的同比增幅。

“看起来，几乎可以肯定，未来数月总体通胀将进一步回落”，因能源价格急跌，BTIG的首席策略师Dan Greenhaus表示。

“不过，重要的是，核心通胀率不一定能免受原油和汽油价格下跌的拖累，”他说。

尽管美联储官员认为，能源价格下跌拖累通胀回落只是暂时现象，但美元走强降低了基本物价压力，这可能使部分考虑在年中升息的决策者感到有些不安。

扣除了波动性较大的食品和能源成本的核心CPI上月持平，该指标自2010年以来只有两个月份未出现增长，这是第二次。

12月核心CPI同比增长1.6%，为去年2月以来最小增幅。

尽管就业市场和经济不断增强，但通胀在短期内触及2%目标的希望看似渺茫。部分分析师认为，通胀可能在今年跌至负值区域，然后反弹。

不过，核心通胀偏低，以及全球经济前景转淡给美联储带来的麻烦可能更大，联储必须结合疲弱的通胀数据以及其他反应经济势头强劲的指标来决定其升息时间和步伐。

周五公布的一份报告显示，汤森路透/密西根大学美国1月消费者信心指数初值升98.2，为11年来最高，因就业和薪资增长，及汽油价格急跌提振消费者支出。

另外，美联储公布的数据显示，美国12月制造业产出较前月增长0.3%，连续第四个月增长。

很多分析师预计，美联储将在6月升息。不过，上月零售销售和平均时薪意外回落，促使投资者推迟了对联储升息时间的预期。期货市场表现显示，市场预期联储将在10月升息。

**油价重挫**

全球需求减弱以及美国页岩油产量增加导致全球石油供应过剩，拖累原油价格重挫。布兰特原油期价本周逼近六年低位。

美国汽油价格上月录得2008年12月以来最大跌幅。到目前为止，汽油价格已连跌了六个月。

食品价格上扬0.3%，上月为增长0.2%。除食品和能源价格外，住房成本上月也增长0.2%，11月增幅为0.3%。医疗保健商品的价格涨幅为1989年5月以来最大。

不过，服装价格录得1998年9月以来最大月度跌幅。另外，机票和新车价格也下降。二手车和卡车价格下跌1.2%。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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