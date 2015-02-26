综述：美国1月消费者通胀逾四年来首次下滑 联储或暂缓升息

路透华盛顿2月26日 - 1月美国消费者物价指数同比下降，为2009年10月以来首次，因汽油价格继续走低，这可能使谨慎的美国联邦储备委员会(FED/美联储)有更多的余地暂缓升息。

周四公布的其他数据显示，企业投资支出计划反弹，就业市场稳步改善，这暗示消费者物价下滑至通缩区域只是暂时现象。另外，汽油价格近几周上涨。

“我们认为，美联储在9月前不会升息，即便到那时，政策正常化的进程也将会像冰川移动一样非常缓慢，”Mesirow Financial的首席分析师Diane Swonk表示。

美国劳工部称，1月消费者物价指数(CPI)同比下降0.1%，为2009年10月以来首次，且远低于12月的增长0.8%。

CPI较上月回落0.7%，为2008年12月以来最大单月降幅。12月为下降0.3%。

美国股市小幅走低，30年期公债价格上扬。美元指数走强。

上月潜在物价压力增加可能使那些一直认为能源价格带动的通胀回落只是暂时现象的美联储官员感到宽慰。

美联储设定了2%的通胀目标，且密切追踪一项比CPI更低的物价指标。

美联储主席叶伦本周在国会作证时表示，联储政策委员会“需保持合理的信心，即在开始升息前，通胀将在中期内向2%的目标回升。”

上月不包括食品和能源成本的核心CPI较前月上涨0.2%，12月涨幅为0.1%。不过，分析师认为，能源价格下跌和美元走强还将继续影响核心CPI，可能意味着未来数月的数据都会十分温和。

“在美联储获得确认通胀将在中期内向目标回升的必要信息前还将有一段时间，”道明证券驻纽约的副首席分析师Millan Mulraine表示。

住房和娱乐成本，以及服装价格上涨扶助推高核心CPI。1月核心CPI同比上涨1.6%，与12月升幅一致。

**石油供过于求**

全球需求放缓，加之美国页岩油产量增加导致油市供应过剩，拖累油价重挫。

美国汽油价格1月急跌18.7%，为2008年12月以来最大月跌幅，12月下降9.2%。汽油价格目前已连降七个月。

另外，美国商务部称，上月扣除飞机的非国防资本财订单增加0.6%，12月经修正后为下降0.7%。市场密切关注该数据，将其视为企业支出意愿的风向标。

“企业正在，增加供应储备，以满足未来消费者的需求，因此，这对经济前景而言是利多信号，”MUFG Union Bank的首席金融分析师Chris Rupkey表示。

“经济今年开局表现稳健，订单增加且有少量的通胀。”

企业投资因全球经济成长放缓，以及美元走强而受创。美元走强损及了部分企业的海外获利。油价下跌也削弱了对油田设备的需求。

核心资本财付运上月减少0.3%，12月为增加0.3%。该数据被用于计算国内生产总值(GDP)中的设备支出。

企业支出拖累第四季经济成长，使GDP增长利率下降至2.6%。目前预计首季GDP增长年率约2.3%。

劳工部还报告称，截至2月21日当周，初请失业金人口增加3.1万，经季节性调整后为31.3万。

上周初请失业金人口四周移动均值增加1.15万，至29.45万。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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