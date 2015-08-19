综述：机票降价拖累美国7月CPI仅微升 但不会动摇联储升息计划

路透华盛顿8月19日 - 美国7月消费者物价指数(CPI)仅微幅上升，因为飞机票价录得自1995年以来的最大降幅；不过通胀压力温和不太可能削弱美国联邦储备委员会(美联储/FED)在今年升息的意图。

劳工部周三公布，7月CPI较前月上升0.1%，为连续第六个月走高，汽油和食品价格微幅增长。

分析师称，虽然通胀依然疲软，但就业市场走强和楼市坚挺凸显出经济不断增强，应能令美联储相信通胀率将逐步接近2%的目标水平。

“美联储官员明确表明，他们不必先看到通胀上升然后才升息。他们只需有理由相信，通胀率将回到目标水准，”苏格兰皇家银行首席分析师Michelle Girard指出。

多数分析师一直认为美联储将于下月进行近10年来的首度升息。

周三的利率期货市场削减对9月升息的押注。美联储7月28-29日会议记录显示，决策官员仍担忧通胀疲弱且薪资增长温吞，即使就业市场改善已使其更加接近加息。

会议记录出炉后，美国股市一度转而站在平盘上方，但终场仍收低近1%，因对中国经济的疑虑仍压抑人气。美国公债价格上涨，美元指数下跌。

“这是含糊不清的信息，但升息看来仍不可避免，”Gabelli and Co分析师Macrae Sykes表示。

7月CPI较上年同期攀升0.2%，为原油价格暴跌于1月打压CPI下降以来，CPI第二个月同比上涨。

通胀放缓趋势减弱，劳动市场闲置状况纾缓，且经济成长增强，这些迹象均可能为决策官员们所乐见。

**逐步升息**

鉴于强劲美元对通胀的打压影响、原油及其他大宗商品价格再度疲弱,以及中国让人民币贬值，美联储若是紧缩货币政策，也可能只会是渐进式的。

“低通胀情况将肯定会让美联储继续传达逐步升息的打算，但7月CPI基本上没有发出应该推迟升息的信号，”道明证券(TD Securities)驻纽约分析师Gennadiy Goldberg表示。

Goldberg指出，CPI的六个月年化增幅从6月的1.3%加速至2.9%。

扣除食品和能源成本的核心CPI在上个月仅小升0.1%，但这主要是因为机票大幅降价5.6%。

机票降幅为1995年12月以来最大。分析师预期机票降价是暂时的。住房成本上升0.4%，为2007年2月以来最大增幅，6月时上升0.3%。

租赁空屋率接近22年低位，因此住房成本可能持续上升，这应该会支撑基础通胀。

“在讨论通胀时，可能会提出的一个重要议题是住房成本上升。薪资迟滞而房租飙涨，使得消费者可在别处花费的资金减少，”Mesirow Financial驻芝加哥首席分析师Diane Swonk表示。

7月核心CPI较上年同期成长1.8%。这是五个月来第四次年增幅在1.8%。

图表：美国通胀(here)

图表：美国抵押贷款指数(link.reuters.com/guv37s)

(编译 徐文焰/龚芳/戴素萍 审校 张涛)

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