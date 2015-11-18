（更正）综述：美国10月CPI止跌回升 增强下月升息预期

(更正：因译文有误，内文倒数第二段改为“10月包含汽油及电力的能源价格上涨”，非“扣除汽油及电力”)

路透华盛顿11月17日 - 美国10月消费者物价上升，结束两个月的下降趋势，因医疗保健和其他服务成本上升。这一通胀上升迹象进一步支持外界观点，即美国联邦储备委员会(美联储，FED)下月将升息。

周二公布的其他数据显示，制造业产出在连续两个月下降后，10月稳步上升，也点亮了经济前景。

“今天没有可以打乱美联储12月加息的数据。通胀开始好转，制造业产出仍保持韧劲，”渣打银行驻纽约分析师Thomas Costerg表示。

劳工部周二称，上月消费者物价指数(CPI)增长0.2%，逆转9月下降0.2%的跌势。10月CPI较上年同期亦上升0.2%，9月为持平。

物价在近期下滑后显示企稳迹象，或将受到美国联邦储备委员会(美联储/FED)官员欢迎，并使他们相信通胀率将逐步升向2.0%的目标。

美国通胀率一直低于目标水平。继10月公布强劲的就业数据之后，美联储料将在12月15-16日的会议上把指标隔夜拆借利率从近零水平提升。

就业市场趋紧的状况有望给薪资带来上行压力，并推动通胀率升向目标水准。一些美联储官员认为，目前的失业率处在符合完全就业的区间。

美联储发布的报告显示，制造业生产增长了0.4%，耐用品和非耐用品的产量均实现增长。

制造业占美国经济的12%，8月和9月均出现下滑。该领域受到美元走强、能源公司削减支出以及企业去库存举措的不利影响。

不过，矿业生产进一步下滑，以及公用事业因天气原因减产，都给上月的整体工业生产带来拖累。

但制造业产出增加则再度表明，第四季经济增长可能加快。此前美国第三季经济增长急刹车，环比年率放缓至成长1.5%。

**阻力减少**

“制造业生产稳步增长是一个令人欣慰的迹象，表明该行业受到的阻力开始减轻，”道明证券副首席分析师Millan Mulraine表示，“工业前景愈发向好。”

美元指数上涨，同时美债价格下跌。根据芝加哥商业交易所集团(CME Group)的FedWatch，美国利率期货走势暗示12月升息机率为70%，高于周一的68%。美国股市走高，因沃尔玛(WMT.N)和家得宝(HD.N)获利好于预期。

剔除食品和能源价格的核心消费者物价指数(CPI)在10月上涨0.2%，升幅与前月相近。租房和医疗成本上涨是上月核心CPI上涨的主要原因。

租赁指数继9月上升0.4%后，10月上扬0.3%。医疗保健指数则上扬0.7%，为4月以来最高增幅。

10月核心CPI较上年同期增加1.9%，持平9月增幅。

美联储追踪的扣除食物及能源的个人消费支出(PCE)物价指数，目前低于核心CPI的水准。美元兑美国主要贸易伙伴货币自2014年6月以来升值18%，使得服饰及汽车等进口商品更加便宜。

10月包含汽油及电力的能源价格上涨。尽管食品价格仅略微上升，但六大杂货店食品类指数的四大指数均告上扬，谷物及烘焙产品创2011年8月以来最大增幅。

10月医疗成本增加2.0%，航空费用上升1.5%，结束连三跌的局面。休闲娱乐成本亦告扬升，但服饰价格创下12月以来最大跌幅。二手汽车及卡车价格则连续第六个月下跌。

美国通胀图表：(here)

美国工业生产及设备利用率图表：(link.reuters.com/var62w)

全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数：(link.reuters.com/sys62w) (完)