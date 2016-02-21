综述：美国1月核心CPI增幅创近四年半高位 提升今年收紧政策预期

2015年5月14日，美国丹佛一家百思买店，一名雇员在帮助一名购买电视机的消费者。 REUTERS/Rick Wilking

路透华盛顿2月19日 - 租赁和医疗保健支出增加，提振美国1月核心消费者物价指数(CPI)增幅创近四年半高位，支持了对美国联邦储备委员会(美联储，FED)可能一如预期在今年逐步加息的观点。

劳工部周五称，1月扣除食品和能源的核心CPI较前月增加0.3%，为2011年8月以来最大升幅，12月为增长0.2%。

“核心通胀率稳步全面上升，应会打消对经济增长势头不能推动通胀上升的观点，”SG Americas Securities的策略师Omair Sharif表示。

1月核心CPI较上年同期增长2.2%，为2012年6月以来最大增幅，并超过过去10年的平均年化通胀率1.9%。

12月核心CPI较上年同期增长2.1%。美联储的通胀率目标是2.0%，并关注一项目前仍远低于核心CPI的通胀指标。

1月整体CPI持平，12月时为下滑0.1%。1月整体CPI同比增长1.4%，为2014年10月以来最大涨幅，12月时为上升0.7%。

**提升收紧政策预期**

大宗商品和股市过去几周下跌，加上国内和全球经济增长减速，降低市场对美联储今年进一步加息的预期。美联储3月15-16日将召开下次政策会议。

美联储官员在担心通胀过低的同时，也仍然认为抑制通胀上升的因素是暂时的。

但1月核心CPI上升，以及就业市场趋紧，表明还不能排除今年进一步收紧货币政策的可能性。

“决策者的理想成为现实，他们希望通胀上升，如今得以实现。通胀强劲的报告使得3月会议再次出现加息可能，”MUFG Union Bank首席分析师Chris Rupkey表示。

美股周五下跌，受油价跌势拖累；短期美国公债收益率(殖利率)上升，投资者消化通胀数据的影响，即可能提高今年继续加息的可能性。美元兑欧元和日圆下挫。

**房租和医疗成本提振核心通胀率**

房屋租金增长0.3%，增幅与12月相当，提振了1月基础通胀。医疗保健价格增长0.5%，处方药价格也增长0.5%。

服饰价格涨0.6%，为两年来最大涨幅，之前已经连降四个月。由于零售商一直以较大折扣出售积压的库存，所以服饰价格出现上涨有些令人意外。新车价格上升0.3%。

尽管一些分析师质疑核心CPI上升势头是否可以持续，但通胀修正数据显示，2015年最后几个月的基础通胀略高于前值。

强劲的核心CPI数据公布后，分析师表示，他们预计美联储偏爱的通胀指标--扣除食品和能源的个人消费支出(PCE)物价指数1月较前月料增长0.2%。12月为下滑0.1%。

1月核心PCE料较上年同期增长1.6%，12月为增长1.4%。商务部下周五将公布1月PCE数据。

美国通胀率图表： here

(完)