分析：美国CPI攀升 惟美联储看重的PCE指数仍远低于2%的通胀目标

路透华盛顿2月19日 - 美国民众最熟悉的消费者物价指标上扬，但美国联邦储备委员会(美联储/FED)所密切关注的通胀指标却未见同步上扬，这将使得美联储下个月不太可能上调利率。

劳工部周五表示，1月扣除食品和能源的消费者物价指数(CPI)较上年同期增长2.2%。

该“核心”指标自2014年底以来一路升高，但美联储较为看重的是商务部公布的核心通胀指标，决策者认为这个指标更为精确。

商务部公布的个人消费支出(PCE)物价指数显示，去年通胀原地踏步，而最新可得的数据是12月的1.4%，远低于美联储2%的通胀目标。这让美国联邦公开市场委员会(FOMC)坐立难安。

道明证券纽约分析师Millan Mulraine表示，周五的数据“应能提供一些慰藉，尽管那不太可能改变当前的政策趋势：FOMC在3月会议时采取观望态度。”

美联储决策制定者特别注重核心通胀，因为那剔除了波动剧烈的食品和能源价格，可以更好地反映通胀状况。

即便如此，官员们仍不确定美元强劲使核心物价削弱了多少，且决策制定者对通胀前景的看法愈来愈分歧。美元强劲会压低进口成本。

克利夫兰联储总裁梅斯特周五称，通胀率似将逐步升向美联储2%的目标。但另一位长期对利率政策都持强硬立场的圣路易斯联储总裁布拉德稍早表示，进一步升息是不明智的。

美联储去年12月宣布了10年来首度升息，当时暗示2016年可能升息四次。投资者却预期今年若有升息，次数也将较少。而美联储1月26-27日会议纪录称，决策官员对改变政策路径展望有所讨论。

分析师普遍认为PCE指数较CPI指数更为精准，因PCE较能迅速地说明消费者在不同产品及服务上面的支出变化。

PCE指数对于各类支出项目的权重也不同，赋予房租等推升CPI指数的房屋成本的权重略微较低。

分析师预计，如果全球经济放缓没有给美国经济造成太大打击，那么PCE指数最终将跟随CPI攀升。

“美联储3月升息的概率仍然很小，但我们仍认为6月会升息，因为对中国及美国经济衰退的忧心...消退。”凯投宏观(Capital Economics)的分析师Steve Murphy说。

浏览CPI与PCE比较图表：tmsnrt.rs/1QoX3pE (完)