综述：美国2月消费者物价反弹 新屋销售创七年高位

图为美国芝加哥郊区一家Target超市的购物车。 REUTERS/Jim Young

路透华盛顿3月24日 - 美国消费者物价2月反弹，因汽油价格6月以来首次上涨，还有迹象显示基础通胀压力上升，令美国联邦储备委员会(美联储，FED)仍有可能今年加息。

周二公布的另一项数据显示，2月新屋销售升至七年高位，3月制造业活动动能亦增强，再为经济增添亮丽色彩。近几个月美国经济形势有些欠佳。

严冬及美元升值拖累第一季初的经济活动，不过这些经济数据仍乐观。

“数据没有显示通胀进一步放缓。这个春季经济活动仍有可能略微上升，但幅度有多大还不那么明朗，这对加息时间有影响，”苏格兰皇家银行分析师Guy Berger表示。

劳工部称，2月消费者物价指数上升0.2%，结束连续三个月的下降趋势。1月为下降0.7%。

美国2月CPI较上年同期持平，前段时间全球原油价格暴跌的影响犹存。1月CPI同比下滑0.1%。

联储官员一直认为，由能源导致的物价疲弱是暂时现象。分析师表示，2月CPI数据走强，与美联储官员对于通胀将回升至2%目标的预期相符。

美元指数上升，但美国股市收跌。美国公债价格上扬。

尽管6月升息的可能性依然存在，但很多分析师都倾向于9月加息，认为强势美元和疲弱能源价格在今年上半年将继续影响通胀数据。

联储主席叶伦上周表示，联储会在“看到劳动力市场有进一步改善”以及“有相当信心认为通胀中期将回升至2%目标”时上调利率。

**下行压力**

“近期内，美元走强将继续为进口商品价格带来下行压力，”Capital Economics首席美国分析师Paul Ashworth表示。

“随着美元升值的抑制效应在今年下半年消退，我们预计核心通胀率将逐步走升。”

2月扣除食品与能源的核心CPI较前月上升0.2%，升幅与1月持平。2月核心CPI较上年同期上升1.7%，为11月以来最大增幅。

通胀迹象目前对经济而言是好消息。美国经济在最近数月受到多种因素的打击而步履蹒跚，包括冬季天气恶劣、全球需求疲软、美元走强以及国内一个繁忙港口曾发生劳资纠纷。

商务部在另一份报告中称，2月经季节调整的新屋销售跳增7.8%，年率达到53.9万户，为2008年2月以来最高。

制造业本月显现一些坚挺迹象，此前由于港口工人罢工导致供应链中断而受到冲击。

金融信息服务企业Markit称，3月制造业采购经理人指数(PMI)升至五个月高位55.3，2月为55.1。

原油价格在去年6月至今年1月期间累计下挫60%，因担心全球供应过剩，而且沙特和其他石油输出国组织(OPEC)成员拒绝减产。2月份，布兰特原油期货在每桶60美元附近企稳，美国原油交投于50美元左右。

上个月，美国国内汽油价格上涨2.4%，为2013年12月以来最大涨幅；1月则暴跌18.7%。食品价格亦涨0.2%。

此外，住房成本增加0.2%，占了核心CPI升幅的大约三分之二。

服饰、机票、新车、二手车以及卡车价格均上涨。不过，医疗保健服务价格自1975年以来首度下跌。

CPI图表：link.reuters.com/suz34w

Markit PMI初值图表：link.reuters.com/kaq96v

新屋销售图表：link.reuters.com/zex62w (完)

(编译 李爽/刘秀红/徐文焰/许娜；审校 张荻/张涛)

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