综述：美国9月CPI录得五个月最大同比涨幅 汽油与房租劲升

路透华盛顿10月18日 - 美国9月消费者物价录得五个月最大同比涨幅，因汽油和房租大涨。这显示通胀稳步上升，可能使美国联邦储备委员会(美联储/FED)继续迈向12月升息。

劳工部周二称，9月消费者物价指数(CPI)较前月上升0.3%，8月为上升0.2%。在截至9月的12个月，CPI上升1.5%，为2014年10月以来最大同比升幅，8月时为上升1.1%。

“物价攀升势头削弱了反对12月升息的理由，”Miller Tabak首席经济分析师Anthony Karydakis称。“经济接近充分就业，物价开始对此作出响应。”

上月CPI同比涨幅符合分析师的预期。然而核心通胀减弱，医疗保健成本在近期强劲上升之后增速出现放缓。

9月剔除食品和能源成本的核心CPI较前月上涨0.1%，8月时攀升0.3%。这令核心CPI同比涨幅放缓至2.2%，8月为2.3%。

但在核心CPI中占较大比重的房租录得近十年来的最大涨幅，薪资也在推高，分析师警告不要过度看重上月的疲弱数据。

美联储的通胀目标为2%，其追踪的一项通胀指标目前处于1.7%的水准。美联储副主席费舍尔周一称，联储“非常接近”通胀和就业目标。

“随着通胀率接近2%，经济增长有更大空间的观点更难成立，我们认为美联储仍有望在12月升息，”RDQ Economics首席分析师John Ryding说道。

美联储去年12月上调短期利率之后即按兵不动至今，因通胀持续偏低。

隔夜市场美元指数少有变动，长天期美国公债价格小幅上涨。美股收高，受到UnitedHealth(UNH.N)、Netflix (NFLX.O)和高盛(GS.N)季报优于预期的激励。

**需求不断增强**

整体通胀劲升也暗示出国内需求不断增强。

汽油价格跳涨5.8%就为上月CPI贡献了超过一半的涨幅。同时，美国人的电费开支也增加，电价增幅为2014年12月以来最大。

物价上涨对退休族而言是个坏消息，领取社会福利者明年可获得的生活成本调升幅度仅有0.3%。不过，9月食品价格连续第三个月持稳，使得家庭获得一些喘息，家庭食品成本连续第五个月下滑。

在核心CPI当中，9月住房成本进一步上涨。屋主主要住房等价租金上升0.4%，为2006年10月以来最大增幅，8月为增长0.3%。房租通常具有黏性，可望持续支撑核心通胀。

9月医疗保健成本增加0.2%，为3月以来最低增幅，8月则劲扬1.0%。医院服务成本持平，而处方药价则上涨0.8%。

由于以前一直采用不正确的数据计算价格变动，政府修正了今年5-8月的处方药价。处方药价占CPI的1.4%左右。

消费者也花更多钱在装扮、车辆保险、烟草及航空费用上。然而，通讯费用创两年来最大降幅，而零售业者大幅打折则推低服饰价格下滑0.7%。汽车价格亦告下跌。

“通胀正在上扬，表明这并不是需求面严重疲弱的经济，”MUFG Union银行驻纽约首席分析师Chris Rupkey指出。(完)