综述：美国四大制造商营收弱于预期

汇市一周综述：美国3月加息预期升温 英镑迈入缓慢下跌期
路透北京3月3日 - 全球汇市的主要驱动力仍然是美元，而影响本周美元走势的两大事件是特朗普国会首秀和多位重量级美联储官员讲话。
* 通用电气、霍尼韦尔、Ingersoll和Parker营收均逊於预估
* 跨国企业通过削减成本提振获利的能力或有限
* 霍尼韦尔预计2013年利润率上升
* 霍尼韦尔和Ingersoll股价上涨,通用电气和Parker则下跌
路透纽约10月19日电---包括通用电气(奇异,GE)(GE.N)和霍尼韦尔(Honeywell)(HON.N)在内的美国四大制造商周五公布的营收疲於预期,向投资者发出全球需求仍然低迷的最新警告.
近期的业绩为迎来下周更多的财报奠定了基础.下周将公布财报的公司包括多家全球知名企业,例如卡特彼勒(Caterpillar)(CAT.N)、杜邦(DuPont)(DD.N)、3M(MMM.N)、波音(Boeing)(BA.N)、礼来(Eli Lilly)(LLY.N)和宝洁(P&G)(PG.N).
通用电气、霍尼韦尔、Ingersoll Rand(IR.N)和Parker Hannifin(PH.N)营收均不及分析师的原先预期.
"营收持续逊於预期,"ICAP Equities常务董事Ken Polcari表示,"这就是我们普遍看到的情况."
但展望未来,业绩前景则是喜忧参半.
Ingersoll和Parker Hannifin给出的财测令投资者失望.通用电气和霍尼韦尔的营收逊於分析师的预估,但这两家公司维持全年剩余时间的财测不变.除Parker外,其他公司的季度获利均高於上年同期.
通用电气这家美国最大的综合性企业公布,航空和医疗部门的季度营收下滑1%,不过分析师指出,美元走强使其外国营收价值缩水,进而拖累整体营收.通用电气股价上周五收低3.4%,报22.03美元.
美国多元化制造商霍尼韦尔的股价上涨1.7%,此前该公司公布称,季度获利增长10%,因为天然气价格下降提振了其UOP化学部门的获利,并且抵消了欧洲业务的疲弱.
尽管营收逊於预估,但本季迄今为止,工业等五个市场部门的获利好於预期.
Capital Advisors的执行长Keith Goddard表示,近来公布的业绩表明,跨国公司通过削减成本等方式来提振获利的能力可能正在接近极限.
Goddard称,"我们现在处於利润率能达到的上档.利润率不会进一步提高."Goddard亦补充到,除非经济再度衰退,利润率不太可能会暴跌.
Goddard称,在最近这次衰退中,工业公司削减成本的力度很大,因而目前这些公司值得拥有较高的估值.Goddard亦指出,成长型股票基金通常不持有通用电气、伊顿公司(Eaton Corp)(ETN.N)、通用汽车(General Motors)(GM.N)、联邦快递(FedEx)(FDX.N)和ABBABBN.VX和瑞士ABBABBN.VX等股票.
**美元走强重创第三季业绩**
GE和霍尼韦尔高层都表示,第三季业绩受汇率因素造成的打击可能最重.美元在2011年第三季的时候是下跌的.
GE首席财务官Keith Sherin指出,美元较上年同期上涨了14%左右.
Sherin说道:"即便美元第四季保持在当前水准,拖累作用也会较小.美元会略微走强,但不会产生第三季那麽大的影响.但谁知道美元到底会怎样呢?"
霍尼韦尔首席财务官Dave Anderson预计,美元升值将导致2012年营业利润损失1亿美元,但预计明年不会再有这种压力.
霍尼韦尔对2013年的预估比较保守,预计现有业务的营收增长率将为较低的一位数,但利润率会上升.
电气产品生产商Cooper IndustriesCBE.N公布获利和营收高於预期,其中中国营收跳增逾20%,点燃了对中国可能正摆脱放缓局面的希望.中国是美国工业的关键市场.
霍尼韦尔执行长Dave Cote称:"我认为看衰(中国)是不明智的."(完)
--编译 王翔琼/兰秀娟/程琳;审校 徐文焰/张涛
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