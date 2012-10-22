综述：美国四大制造商营收弱于预期

* 通用电气、霍尼韦尔、Ingersoll和Parker营收均逊於预估

* 跨国企业通过削减成本提振获利的能力或有限

* 霍尼韦尔预计2013年利润率上升

* 霍尼韦尔和Ingersoll股价上涨,通用电气和Parker则下跌

路透纽约10月19日电---包括通用电气(奇异,GE)(GE.N)和霍尼韦尔(Honeywell)(HON.N)在内的美国四大制造商周五公布的营收疲於预期,向投资者发出全球需求仍然低迷的最新警告.

近期的业绩为迎来下周更多的财报奠定了基础.下周将公布财报的公司包括多家全球知名企业,例如卡特彼勒(Caterpillar)(CAT.N)、杜邦(DuPont)(DD.N)、3M(MMM.N)、波音(Boeing)(BA.N)、礼来(Eli Lilly)(LLY.N)和宝洁(P&G)(PG.N).

通用电气、霍尼韦尔、Ingersoll Rand(IR.N)和Parker Hannifin(PH.N)营收均不及分析师的原先预期.

"营收持续逊於预期,"ICAP Equities常务董事Ken Polcari表示,"这就是我们普遍看到的情况."

但展望未来,业绩前景则是喜忧参半.

Ingersoll和Parker Hannifin给出的财测令投资者失望.通用电气和霍尼韦尔的营收逊於分析师的预估,但这两家公司维持全年剩余时间的财测不变.除Parker外,其他公司的季度获利均高於上年同期.

通用电气这家美国最大的综合性企业公布,航空和医疗部门的季度营收下滑1%,不过分析师指出,美元走强使其外国营收价值缩水,进而拖累整体营收.通用电气股价上周五收低3.4%,报22.03美元.

美国多元化制造商霍尼韦尔的股价上涨1.7%,此前该公司公布称,季度获利增长10%,因为天然气价格下降提振了其UOP化学部门的获利,并且抵消了欧洲业务的疲弱.

尽管营收逊於预估,但本季迄今为止,工业等五个市场部门的获利好於预期.

Capital Advisors的执行长Keith Goddard表示,近来公布的业绩表明,跨国公司通过削减成本等方式来提振获利的能力可能正在接近极限.

Goddard称,"我们现在处於利润率能达到的上档.利润率不会进一步提高."Goddard亦补充到,除非经济再度衰退,利润率不太可能会暴跌.

Goddard称,在最近这次衰退中,工业公司削减成本的力度很大,因而目前这些公司值得拥有较高的估值.Goddard亦指出,成长型股票基金通常不持有通用电气、伊顿公司(Eaton Corp)(ETN.N)、通用汽车(General Motors)(GM.N)、联邦快递(FedEx)(FDX.N)和ABBABBN.VX和瑞士ABBABBN.VX等股票.

**美元走强重创第三季业绩**

GE和霍尼韦尔高层都表示,第三季业绩受汇率因素造成的打击可能最重.美元在2011年第三季的时候是下跌的.

GE首席财务官Keith Sherin指出,美元较上年同期上涨了14%左右.

Sherin说道:"即便美元第四季保持在当前水准,拖累作用也会较小.美元会略微走强,但不会产生第三季那麽大的影响.但谁知道美元到底会怎样呢?"

霍尼韦尔首席财务官Dave Anderson预计,美元升值将导致2012年营业利润损失1亿美元,但预计明年不会再有这种压力.

霍尼韦尔对2013年的预估比较保守,预计现有业务的营收增长率将为较低的一位数,但利润率会上升.

电气产品生产商Cooper IndustriesCBE.N公布获利和营收高於预期,其中中国营收跳增逾20%,点燃了对中国可能正摆脱放缓局面的希望.中国是美国工业的关键市场.

霍尼韦尔执行长Dave Cote称:"我认为看衰(中国)是不明智的."(完)

--编译 王翔琼/兰秀娟/程琳;审校 徐文焰/张涛

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